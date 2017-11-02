حضور مميز لضيف الشرف المملكة المتحدة فعاليات المعرض .. مساحة واسعة من ثقافة الطفل إلى الثقافة الإلكترونية



تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017 الشارقة (الاتحاد) يفرد المعرض مساحة واسعة من برنامجه للأطفال، حيث يخصص لهم أكثر من 1600 فعالية تناسب مختلف فئاتهم العمرية، وتتنوع بين الفعاليات المعرفية، والعلمية، والفنية، والأنشطة التوعوية، وتشمل سلسلة عروض، ومسرحيات، وورشاً إبداعية، يقدمها أكثر من 44 ضيفاً، بمشاركة فرق من بريطانيا، والكويت، وبولندا، والأردن، وأستراليا، ومولدوفا، وروسيا، والهند، والبحرين، وأيسلندا، ومنغوليا، وسوريا، وإيطاليا، وأوكرانيا. وتتضمن فعاليات برنامج الطفل المسرحية الكويتية «وندي»، والمسرحية البريطانية «علاء الدين»، والعرض الفرنسي «كريزي دانكرز»، والعرض الروسي التفاعلي «الفصول المسحورة»، وعرض «رعاة البقر» من مولدوفا. ركن التوقيع يوقع أكثر من 200 كاتب أحدث إصداراتهم في «ركن التواقيع» بالمعرض، ومن أبرزهم: ميسون صقر القاسمي، خلود المعلا، د. موزة غباش، صالحة عبيد غابش، د. يوسف عيدابي، نورا المطيري، د. محمد عمران تريم، محمد بن عبد الله بن حارب المهيري، د. يوسف الحسن، أحمد العسم، د. بهجت الحديثي، د. عبد العزيز المسلم، عبد الله الرميثي، عبد الله خلفان الهامور اليماحي، علي عبد الله ميرزا، ريم الكمالي، د. عمر عبد العزيز، د. محمد حسن عبد الحافظ، د. منّي بونعامة، جهاد أبو حشيش، د. مريم الهاشمي، سعاد المنصوري، عبد الرزاق الدرباس، د. شهاب غانم، د. سعاد راشد، عبد الفتاح صبري، آمنة عبيد الشامسي، صفية الشحي، حوراء النداوي، والعقيد د. خالد الحمادي. جناح الكتب الإلكترونية والسمعية ... المزيد