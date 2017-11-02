نورة الكعبي: المعرض ‬ساهم ‬في ‬إثراء ‬الحركة ‬الثقافية إقليمياً وعالمياً

الشارقة (الاتحاد)

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس جناح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة المشارك في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، يرافقه معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد كبير من القيادات الثقافية بالدولة، ونخبة من الكتاب والأدباء الإماراتيين والناشرين العرب&rlm‭ .‬وأثنى ‬صاحب السمو على ‬الجناح ‬ومقتنياته ‬والخدمات ‬الثقافية ‬والتقنية ‬والفنية ‬التي ‬يقدمها ‬للجمهور ‬والمثقفين ‬خلال ‬أيام ‬المعرض.

وضم جناح الوزارة بالمعرض أحدث الإصدارات الثقافية والفكرية، والتي شملت قائمة طويلة من العناوين للمبدعين الإماراتيين بما يزيد على 100 عنوان جديد في مختلف العلوم والمجالات، كما تضمن الجناح أركانا متعددة ومختلفة لتقديم الخدمات الثقافية التي تقدمها الوزارة والترويج لأحدث الإصدارات للجمهور من خلال التنسيق مع إدارة المعرض؛ لإقامة حفلات توقيع لمؤلفي إصدارات الوزارة والمشاركين في جائزة القصة القصيرة، بجانب ركن للتطبيقات الإلكترونية الذكية للاطلاع والتعرف إلى مشاريع وطنية وخدمات ثقافية والبرامج والجوائز التي تتبناها وخدمات المكتبات التي تقدمها الوزارة بجانب معرض للأعمال الفائزة بجائزة البردة في الدورات السابقة، &rlm‭ ‬ومعرض‭ ‬لوحات‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي.

وقالت نورة محمد الكعبي إن معرض الشارقة الدولي للكتاب حقق نجاحا كبيرا على مدى السنوات الماضية في إثراء حركة الثقافة والمعرفة ليس في الإمارات، وإنما في منطقة الخليج، والوطن العربي بصفة عامة والدليل على ذلك مشاركة المئات من الناشرين من أنحاء العالم، واستقطاب العديد من رواد الفكر والأدب والثقافة العالمين، وهو ما شكل خطوة هامة في الارتقاء بالمشهد الثقافي ودعم حركة النشر والتأليف، وإثراء الحراك المعرفي ودعم جهود الأدباء والمثقفين ورعاية المبدعين من الشباب واكتشاف المواهب الواعدة في المجالات الثقافية.