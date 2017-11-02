حاكم الشارقة يطلع على آخر الإصدارات

الشارقة (الاتحاد)

بعد انتهاء حفل الافتتاح، تجول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أروقة المعرض مطلعاً على ما تعرضه دور النشر والجهات المشاركة، وزار سموه جناح المملكة المتحدة ضيف شرف المعرض لهذا العام مطلعاً على ما يضمه من معروضات ومنشورات أبرزها أقدم مخطوطة للقرآن الكريم التي تعد واحدة من المقتنيات النادرة لجامعة برمنجهام البريطانية، وزار سموه جناح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وجناح وزارة التربية والتعليم وتعرف من القائمين على الأجنحة ما تعرضه أجنحتهم من كتب وإصدارات ثقافية وأدبية وأنشطة تفاعلية للزوار.

كما زار سموه جناح جمعية الناشرين الإماراتيين واطلع على أبرز المعروضات والمبادرات التي تنظمها الجمعية، وزار سموه جناح 1001 عنوان وعنوان وأجنحة دائرة الثقافة ومؤسسة الشارقة للإعلام والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي ومؤسسة الشارقة للفنون، ومعهد الشارقة للتراث ومجموعة كلمات والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

كما توقف صاحب السمو حاكم الشارقة لدى منشورات القاسمي وأهدى عدداً من النسخ الموقعة من كتب سموه للعديد من للضيوف والشخصيات وعرج سموه إلى زيارة أجنحة العديد من المؤسسات منها مؤسسة أبوظبي للإعلام وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والمجلس الوطني للإعلام وهيئة دبي للثقافة ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وجريدة الخليج واتحاد كتاب وأدباء الإمارات وعدد من أجنحة الدول الخليجية والعربية والأجنبية ودور النشر المشاركة.

وتلقى سموه خلال جولته العديد من الإهداءات والإصدارات من كتب ومنشورات قدمها لسموه الكتاب والأدباء ودور النشر المشاركة.