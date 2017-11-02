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سلطان القاسمي يفتتح فعاليات الدورة الـ 36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

حاكم الشارقة: الظلام الذي ينشرونه لا يـواجهه إلا نور العلم والكلمة الصادقة

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تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017

الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن هناك أيادي خفية تنشر الأفكار الظلامية التي تلعب بعقول أبنائنا، وتجعلها خاوية من العلم والفكر والثقافة، وتهدد إسلامنا ومعتقداتنا وثقافتنا وتراثنا، مضيفاً سموه أن هذا الظلام الذي ينشرونه لا يواجه إلا بنور الكلمة الصادقة والعلم النير، مؤكداً مكانة مصر التاريخية، ودورها في حفظ أمان المنطقة، وكونها الحصن الحصين أمام تلك الأفكار الهدامة ومواجهتها لكل ما يضر عالمنا العربي.

جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها أمام المدعوين من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة والمفكرين والأدباء في حفل انطلاق الدورة الـ 36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح أمس الأربعاء في مركز «إكسبو الشارقة».

تيار ظلامي

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: لم أكن قد رتبت أي شيء لأقوله، ولقد فوجئت بالطلب أن أصل إلى هذا المكان، ولكن لا أظن أنني لن أجد ما أقوله أمام من أحببت فيهم المواكبة والمبادرة للمشاركة في هذا النهج الذي ننهجه.

وأضاف: في عالمنا المضطرب، عالمنا الذي ألغى كل شيء ينتمي للعقل، نجد أنفسنا أمام تيار ظلامي يريد بنا أن نكون لا شيء، والمتتبع للأحداث التي تنقل إلينا من كل بلدان العالم العربي، يجد أن هناك أيادٍ خفية تلعب بعقول بعض من أبنائنا الذين خوَت عقولهم من الفكر والثقافة والعلم، وبدَتْ  تهدد - قبل كل شيء - الإسلام الذي ننتمي إليه، وإذا بهذا التيار الظلامي يظهرنا أمام العالم بأجمعه وكأننا لسنا بشراً، والقصد تحطيم معتقداتنا. ولم يكتفوا بذلك، بل حطموا تراثنا، وحطموا ثقافتنا، وعلمنا ومعرفتنا، والناس يظنون أن مجابهة هذا التيار الظلامي تكون بالمدافع، تكون بالرشاش تكون بالجيوش، وأقولها صراحة مجابهة الظلام تكون بالنور، والنور هو الكلمة الصادقة والعلم النير والثقافة التي تستطيع أن تملأ العقول الخاوية التي تأكل كل الرذيلة، فما بالكم إذا أرادت أن تأكلنا نحن. ... المزيد
     
 

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