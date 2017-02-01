الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك تشارك في مزاد كنوز بلندن

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، مؤخراً، في معرض ومزاد كنوز للفن التشكيلي في لندن، نظمت المعرض الذي أقيم في فندق لانسبورو في لندن، مؤسسة «تنمية المرأة الناجحة عالمياً» في لندن، والرواق العالمي للفنون بالشارقة.

حضر المعرض الذي نظم برعاية الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، سليمان المزروعي سفير الدولة في المملكة المتحدة وحرمه، وزينب الفرحان الإمام، مديرة المؤسسة، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في لندن والشخصيات المهمة والمهتمين بالفن التشكيلي.

أدار المزاد الذي خصص جزء من ريعه للمنظمات الإنسانية القائمة على مساندة النساء والأطفال المحتاجين في العالم، شركة بونهامز للمزادات العالمية.

ضم المزاد لوحتين من أعمال الشيخة اليازية من سلسلة «التلقائية»، وفيها تجسد الفنانة معنى الشعور بالحرية من خلال استعراضات الطائرة الورقية، لتبين أن تحليقها في الجو بحرية لا يتم إلا بعد إطلاقها، حيث تدفعها التلقائية دون وجهة أو هدف محدد مُسبقاً.