هل هذا قرننا الأخير؟

عالم الألفية الثالثة، قرن رائع ومخيف في الآن ذاته؛ فمن جهة ثمة حضارة جديدة في طور الولادة والتشكل، تبشرنا بتطورات هائلة وبإمكانية تجاوز المشاكل الكارثية التي أنتجها الإنسان منذ الثورة الصناعية وإلى اليوم، مثل الخراب البيئي، والصناعات الملوثة، والسياسات الهوجاء القائمة على الاستبداد والسيطرة، والعلم المرتبط فقط بالغايات الشريرة. لكن، ورغم كل هذه الآمال الكبيرة، يبدو هذا القرن، من جهة ثانية، مخيفاً، بل مرعب، بالنظر إلى التحولات التي من المنتظر أن يحملها، بينما نحن في الغالب غير مستعدين لها، بل غير قادرين على التفكير في مآلاتها. والحقيقة أن هذا مظهر من مظاهر التعقيد الذي نواجهه في الألفية الثالثة.
البشرية اليوم على حافة تغيرات غير مسبوقة. ورغم أن ناقوس الخطر يدق باستمرار منذراً بالعديد من القضايا المصيرية، إلا أن الحياة مع ذلك تمضي بشكل تتعزز فيه اللامبالاة بهذه المشاكل، وكأن ما نحن مقدمون عليه مجرد وقائع بسيطة ستتم السيطرة عليها. كيف يمكننا إذن فهم التحولات العميقة للألفية الثالثة؟
رمزية النسر
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الدرس واضح إذن، نحن في مضائق هذا المنعطف الحارق للألفية الثالثة، حالتنا شبيهة بحالة هذا النسر. نحتاج إلى القيام بتضحيات جسام واختيارات مؤلمة، ولكن لا مناص منها إذا أردنا بالفعل إنقاذ بني جنسنا. نحن أمام زلزال أنطولوجي، نوع من الانفجار العظيم، ليس على مستوى المادة والطاقة، ولكن على مستوى الوعي والتاريخ والوجود البشري، في كل الشدائد والمحن التي مر بها جنس الإنسان لا يوجد حدث يمكن مقارنته مع ما نعيشه حالياً. الأمر شبيه بالامتحان النهائي للوضع البشري، حيث نكون في مواجهة مباشرة مع النهاية.
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