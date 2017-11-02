انتهاء إضراب المراقبين الجويين في مطار بغداد

بغداد (الاتحاد)

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي أمس، عن عودة الحركة الجوية في مطار بغداد الدولي إلى وضعها الطبيعي، بعد أن أنهى بعض المراقبين الجويين إضرابهم عن العمل. وقالت سلطة الطيران في بيان أمس، «بعد جهود حثيثة ومفاوضات طويلة، أنهى بعض المراقبين الجويين العراقيين إضرابهم عن العمل، وعادوا لمزاولة أعمالهم الطبيعية، وسلك السبل القانونية لتنفيذ مطالبهم خدمة للمصلحة العامة، وخوفاً على مصلحة البلاد».

وأكدت «بذلك عادت الحركة الجوية في مطار بغداد الدولي إلى وضعها الطبيعي وشرعت العديد من الطائرات بالهبوط في مدرج المطار». وأضافت «من منطلق الحرص على مصلحة البلد وشؤون المواطنين ننتهز الفرصة لنعبر عن صلابة موقفنا تجاه هكذا ممارسات من شأنها استغلال ظرف معين لتنفيذ مآرب شخصية تؤثر على اسم وسمعة البلاد التي هي أسمى من جميع الأهواء والرغبات».

يذكر أن المراقبين الجويين دخلوا أمس الأول، في إضراب، ما تسبب في إلغاء بعض الرحلات الجوية في مطاري بغداد والبصرة، مطالبين بزيادة في رواتبهم، أسوة بالشركة الأجنبية العاملة في المطارات العراقية.