بغداد تتهم الأكراد بعرقلة الانسحاب من «المختلف عليها»

باسل الخطيب، سرمد الطويل (بغداد، السليمانية، أربيل)

اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، السلطات الكردية والبيشمركة بعرقلة التوصل إلى اتفاق من أجل نشر القوات الاتحادية في مناطق مختلف عليها، ونددت القوات الاتحادية بتحركات عسكرية تعيق انتشارها في تلك المناطق.

في حين تسارعت الجهود في إقليم كردستان العراق، للتوصل لموقف موحد بشأن كيفية التعامل مع بغداد، برغم التوتر الناجم عن تداعيات تنحي مسعود بارزاني، والاتهامات المتبادلة بينه وبين جناح عائلة طالباني في الاتحاد الوطني، وتفاقم ضغوط المعارضة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشجيعها حملة إضرابات الموظفين المتذمرين أساساً لتأخر رواتبهم، لتكون نواة عصيان مدني يدفع بالحكومة الحالية للاستقالة. فيما أعلنت تركيا أنها «غير مستعدة لفرض حصار على إقليم كردستان، رغم أن المعابر الحدودية ستتم السيطرة عليها وإدارتها من قبل الحكومة العراقية».

وقال العبادي خلال لقاء مع صحفيين وإعلاميين في بغداد «هناك تراجع من قبل الأكراد عن الاتفاق». وأضاف «وجهنا، إذا لم يلتزموا سننفذ الذي نريده، وإذا تعرضت قواتنا لإطلاق نار، سنريهم قوة القانون، لا يوجد مأمن لأحد في العراق من قوة القانون».

وقد شهدت السليمانية أمس، بدء حملة إضراب المعلمين والملاكات الطبية والصحية عن العمل، بداعي عدم صرف حكومة الإقليم رواتبهم رغم تأخرها وقلتها وادخارها، في مقدمة لحراك أكبر تؤيده القوى المعارضة لاسيما حركة التغيير، لتنظيم اعتصام مدني يجبر الحكومة الحالية على الاستقالة، دون أن تفلح الوعود الحكومية بقرب صرف رواتب الملاكات التدريسية والتعليمية، في منع ذلك.