«يونيسف»: 15 مليون فتاة في العالم تعرضن لعنف جنسي

عواصم (وكالات)

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن هناك 15 مليون فتاة على الأقل، تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً، قد تم إجبارهن على ممارسة أعمال جنسية، ضد إرادتهن بجميع أنحاء العالم. واستند تقرير المنظمة الأممية، إلى بيانات من عام 2005 إلى 2016، جمعت من 50 بلداً.

وقال رئيس شؤون حماية الطفل باليونيسف، كورنيليوس ويليامز «الضرر الذي يلحق بالأطفال في جميع أنحاء العالم، يبعث على القلق حقاً»، مضيفاً «صفع الأطفال على وجوههم، وإرغام الفتيات والصبية على ممارسة أعمال جنسية، وقتل المراهقين في مجتمعاتهم المحلية، والعنف ضد الأطفال، لا يعرف تمييزاً أو حدوداً». واستخدمت المنظمة الاستقصاءات الديموغرافية والصحية لجمع المعلومات، ولكن نظراً لأن العنف الجنسي ضد الأطفال، لا يبلغ عنه في كثير من الأحيان، فمن المرجح، أن تكون الأرقام الفعلية أعلى، وفقاً لما ذكرته كاتبة التقرير، كلوديا كابا، لوكالة الأنباء الألمانية. وفي الكاميرون، تعاني امرأة واحدة من بين كل 6 نساء، وواحد من بين 25 رجلاً، من ممارسة الجنس القسري في مرحلة الطفولة، وفقاً للتقرير. وفي دول الاتحاد الأوروبي، أبلغت واحدة من كل 14 امرأة، عن تعرضها لأعمال عنف مرتبطة بالجنس.