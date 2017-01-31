اللعبة التعبوية.. ضد الشعبوية!

الشعبوية، كلمة ثقيلة على اللسان، خفيفة على العقل والجنان.. مثلها مثل كل المصطلحات السياسية وغير السياسية التي تعربت، أي نقلها العرب من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية أو حتى المصطلحات التي اخترعها العرب وملؤوها بحرف الواو لتلف وتدور على اللسان والشفاه وتبدو ضخمة، وهي أساساً نحيلة نحيفة لا قيمة لها ولا معنى مثل التصفوية، والجبهوية، والتعبوية، والتوعوية.. وكل مصطلحات «العوعوة والهوهوة».. وربما ارتبط حرف الواو في اللغة العربية وفي التراث العربي «بالولولة».. حتى في العاميات العربية الآن وخصوصاً بين الشباب والفتيات تستخدم الواو للدهشة والإعجاب، فيقولون «وااااااو.. أو واوا».. كما أن «الواوا» في العاميات العربية الآن تعني جروح الأطفال أو مرضهم الخفيف، فيقال إن الطفل «عنده واوا».
والشاهد أن امتلاء الكلمات العربية الحديثة بالتحديد بحرف الواو أو الواوات الكثيرة هدفه حشو الأفواه بمصطلحات كبيرة ذات معانٍ صغيرة وتافهة. والواو في بعض الدول العربية تعني الانحراف أو الميل أو الحيد عن الصواب فيقال: «هناك واو في علاقتهما».. أو «هناك واو في سلوك فلان».. وحرف الواو حرف شفهي أو من الشفاه.. وليس حرفاً لسانياً أو حلقياً أو عميقاً مثل «الهاء» مثلاً.. فحرف الهاء يخرج من الجوف ساخناً ملتهباً.. بينما حرف الواو سطحي قشري شفهي.
وإذا عدنا إلى الشعبوية، فسوف نراها لفظاً بلا معنى.. وهذا اللفظ اكتسب دلالة أكبر كثيراً من معناه.. وباب دلالات الألفاظ في اللغة العربية باب واسع جداً.. والدلالة غير المعنى الحرفي للمصطلح أو اللفظ.. فالمعنى ثابت لا يتغير وهو أصيل في اللفظ أو هو جوهره، لكن الدلالة أمر عارض وطارئ. ومع كثرة الاستعمال في موضع ما يكتسب اللفظ دلالة جديدة لا علاقة لها بمعناه الحرفي. فإذا قلت إن فلاناً أسد. فالمعنى الأصيل أن فلاناً حيوان، لكن الدلالة لكلمة أسد هي أن فلاناً شجاع وقوي. بالضبط كما فقدت كلمة «الحب» معناها الأصيل واكتسبت دلالة تشير إلى العلاقة بين الرجل والمرأة، بل ربما تم حبسها في العلاقة الجسدية. وفي القرآن والسنة ورد الحب بمعناه الأصيل دائماً مثل قوله تعالى: (لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ...)، «سورة آل عمران: الآية 92»، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه.. وتحدث القرآن الكريم عن اكتساب الحب دلالة جديدة في قوله تعالى: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ...)، «سورة آل عمران: الآية 14».. أي تصبح الشهوات حباً ويصبح الحب شهوات.
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وكل هذا اللغط والغلط من صناعة الماسونية، التي ترفض تماماً الدول الوطنية لحساب أستاذية أو حكم العالم. و«الإخوان» أحد أهم أفرع الماسونية العالمية، أو إن شئت فقل إنهم النسخة الإسلامية والمعربة من كتاب الماسونية العالمي. ومن هذا المنطلق الماسوني ظهرت فزاعات كثيرة ومصطنعة أحدثها الشعبوية، ومن المصطلحات القديمة في هذا الشأن «معاداة السامية»، والعداء للإسلام والمسلمين وأعداء الدين، ثم تصنيف الناس إلى كفرة ومؤمنين، والتفرقة بين الناس على أساس الدين والعرق واللون، وذلك لخلق صراع دولي ينتهي بالفوضى وتمكين الماسونية بكل نسخها من إدارة أو أستاذية العالم.
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*كاتب صحفي