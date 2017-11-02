«العربية لحقوق الإنسان» تدعم الزياني ضد إساءات قطر

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن تأييدها لموقف أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الرافض للهجمة الإعلامية الممنهجة لوسائل الإعلام القطرية تجاه مجلس التعاون الخليجي وأمانته العامة. واستنكرت المنظمة، في بيان لها نشر ادعاءات زائفة غير مسؤولة عبر المنابر الإعلامية القطرية تستهدف بالمقام الأول شخص الأمين العام الدكتور عبداللطيف الزياني، ومحاولة ربط موقفه من الأزمة الخليجية بجنسيته البحرينية، وموقف مملكة البحرين المعلن تجاه الأزمة، ومحاولات تحميل الأمين العام مسؤولية حل الأزمة الخليجية، على الرغم من إدراك المسؤولين في الحكومة والإعلام القطريين بأن حل الأزمة يكمن في قرارات عليا لقادة دول المجلس.

وثمنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا دور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الالتزام بالمسؤوليات المتعلقة بالحفاظ على تماسك البيت الخليجي الواحد، وضمان مكانته الإقليمية والدولية، والجهود الحثيثة التي بذلها المجلس في سبيل إيجاد حل للأزمة العربية القائمة على خلفية ممارسات النظام القطري العدائية تجاه جيرانه، من خلال دعم الإرهاب العابر للحدود، ومحاولات زعزعة استقرار الدول العربية.