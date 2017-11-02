هايدي كلوم في هيئة «مستذئب» بحفل «الهالويين»

نيويورك (د ب أ)

تنكرت عارضة الأزياء الألمانية-الأميركية الشهيرة هايدي كلوم في حفل الهالويين هذا العام في هيئة مستذئب.

واستوحت كلوم (44 عاما) زيها التنكري من هيئة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون في أغنيته المصورة «ثريلر» عام 1982.

وارتدت كلوم في الحفل الذي تقيمه سنويا في نيويورك بمناسبة الهالويين أمس الأول الثلاثاء سترة ملونة شبيهة تماما بالتي ارتداها جاكسون في أغنيته وسروال جينز أزرق وجوارب رياضية بيضاء. وكان بجوار كلوم خلال التصوير في الحفل أفراد مثلوا شخصيات الجثث المتحركة «زومبي»، مثلما كان الحال في أغنية جاكسون.

وتابع المعجبون مراحل تنكر كلوم في هيئة المستذئب عبر سلسلة من الصور والفيديوهات التي نُشرت على «فيسبوك» و«تويتر». ويبدو أن فريقا كاملا من خبراء الماكياج تولوا إخراج كلوم في هذا المظهر.

وأخفت كلوم مثلما تفعل كل عام عن معجبيها خططها بشأن الزي الذي سترتديه في حفل الهالويين الذي يحضره العديد من المشاهير. وكان من بين الضيوف هذا العام مغني الراب «أيس-تي» والممثل الكوميدي نيك كانون.

وتشتهر كلوم بالظهور بأزياء باهظة التكاليف خلال حفلات الهالويين، وكانت كلوم ظهرت في حفل العام الماضي دون تنكر، لكن برفقة نساء مستنسخات من نفس هيئتها.