هايدي كلوم في هيئة «مستذئب» بحفل «الهالويين»

نيويورك (د ب أ)
تنكرت عارضة الأزياء الألمانية-الأميركية الشهيرة هايدي كلوم في حفل الهالويين هذا العام في هيئة مستذئب.
واستوحت كلوم (44 عاما) زيها التنكري من هيئة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون في أغنيته المصورة «ثريلر» عام 1982.
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وتابع المعجبون مراحل تنكر كلوم في هيئة المستذئب عبر سلسلة من الصور والفيديوهات التي نُشرت على «فيسبوك» و«تويتر». ويبدو أن فريقا كاملا من خبراء الماكياج تولوا إخراج كلوم في هذا المظهر.
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وتشتهر كلوم بالظهور بأزياء باهظة التكاليف خلال حفلات الهالويين، وكانت كلوم ظهرت في حفل العام الماضي دون تنكر، لكن برفقة نساء مستنسخات من نفس هيئتها.