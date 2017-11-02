رئيس الدولة يوجه بمشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة في المسابقات الرياضية

أبوظبي (الاتحاد، وام)

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالسماح لأبناء المواطنات وحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراء ، إضافة إلى مواليد الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية التي تُقام في الدولة، وعدم اشتراط جنسية الدولة لمشاركتهم في هذه المسابقات. كما وجه مجلس الوزراء بوضع الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذا التوجيه، وبما يحقق الأهداف المرجوة منه.

ويأتي التوجيه الجديد في ضوء توجهات الحكومة لتفعيل ودعم الحركة والأنشطة الرياضية المختلفة في الدولة، والاستفادة من الكفاءات والمواهب من الرياضيين في الدولة، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الرسمية التي تُقام في الدولة، خاصةً أن الرياضة جزء لا يتجزأ من حضارة وتقدم الشعوب والمجتمعات، وتلقى إقبالاً منقطع النظير من مختلف أطياف المجتمع.

جاء قرار صاحب السمو رئيس الدولة بمشاركة أبناء المواطنات وحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراء ومواليد الدولة في المسابقات الرياضية الرسمية، ليؤكد حرص سموه الدائم على دعم مسيرة الحركة الرياضية، والارتقاء بكل عناصرها، باعتبارها مرآة الشعوب وعنواناً لتقدم المجتمعات وجسر العبور للمستقبل من خلال بناء أجيال مؤهلة بدنياً وصحياً، قادرة على العطاء ومواصلة مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الإنجازات في كل المجالات.

ويعكس قرار صاحب السمو رئيس الدولة وضوح الرؤية وحكمة القرار، حيث يساهم في توسيع دائرة المشاركة من مختلف أطياف المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على مستوى المنافسات، وفي النهاية يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية والأندية، كما أنه يدعم الحركة الرياضية في مختلف الأندية والألعاب، ويفتح الباب أمام الأندية لانتقاء أفضل العناصر، والاستفادة من الكفاءات والمواهب، ومشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الرسمية، كما يساهم أيضاً في تقليل نفقات الأندية من خلال وجود قاعدة واسعة لانتقاء أفضل المواهب من ملاعبنا بدلاً من التعاقد مع اللاعبين الأجانب.