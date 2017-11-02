رئيس رواندا: هناك إرادة قوية لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتحسين التجارة البينية في أفريقيا

دبي (الاتحاد)

أكد بول كاجامي، رئيس دولة رواندا في حواره ضمن المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2017، أن هناك إرادة قوية لدى كافة الدول الإفريقية لتحقيق تطلعات وطموحات الشعوب من خلال تعزيز الازدهار الاقتصادي وتحسين التجارة البينة، متوقعاً أن تصل بلدان القارة إلى التكامل الاقتصادي والسياسي خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكد رئيس رواندا ضرورة حث القادة ومتخذي القرارات في القارة الإفريقية على النظر بشكل عميق ومفصل لتجارب الاتحاد التي جمعت دولا في أقاليم أخرى من العالم.

وقال كاجامي «خلال الـ 10 سنوات المقبلة سيشهد العالم تقدماً واسعاً في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي بين الدول الإفريقية أجمع، وإحداث إصلاحات جذرية، تشمل معظم الجوانب المجسدة لمفهوم الاتحاد كحرية التنقل، وسهولة التبادلات التجارية، وإنشاء منصات الخدمة الرقمية المشتركة، وتصحيح أنظمة الجمارك، وتشكيل مشاريع الطاقة المشتركة والمناطق الحرة».

وعبر منصة المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، عدد كاجامي الفرص والمنافع الضخمة التي قد تجنيها الدول من تحقيق مفهوم الاتحاد والانفتاح، ومنها توليد فرص الاستثمار، وتحديث أنظمة وقوانين الضرائب والجمارك، وتوليد فرص العمل، فضلاً عن الآثار الإيجابية التي قد يولدها الاتحاد على الصعيد الاجتماعي عبر دمج الثقافات الإفريقية.

كما سلط كاجامي الضوء على بعض التجارب الخجولة التي جمعت بعض الدول الإفريقية في جانبيها الشرقي منها والغربي لتحقيق مفهوم الاتحاد، والتي بالرغم من قلة عدد أعضائها فإنها تجسد مثالاً جيداً ومحفزاً لجميع الدول الأفريقية للقيام بهذه الخطوة.

وأشار كاماجي في هذا الإطار إلى أن شعوب الدول الإفريقية تنادي بشكل دائم بالتكامل الإفريقي داعيين الجميع لإزالة العوائق السياسية والتاريخية والتي مضت عليها عقود عديدة.

وتطرق كاجامي إلى الوضع السياسي للقارة السمراء، داعياً الجميع إلى ضرورة إحداث إصلاحات سياسية مواكبة لتطلعات المواطنين المستقبلية. وأكد كاجامي أن تحقيق البيئة السياسية السليمة ضمن الدول الإفريقية نفسها من شأنه تصحيح مسار الدول، وتجاوز المشاكل السياسية، وخاصة تلك المعنية بالدول ذات الحدود المشتركة، وبالتالي رفع صوت الدعوة للتكامل والتوحيد.