خبراء: ريادة الأعمال عامل رئيس في الحفاظ على مسيرة النمو والتطور في الاقتصاد الأفريقي

دبي (الاتحاد)

ناقش المنتدى، عبر جلسات أمس الأول، مسيرة النمو الأفريقية، وظهور جيل جديد من رواد الأعمال ممن يتطلعون لإيجاد حلول مبتكرة لعدد من أبرز التحديات التي تواجه القارة السمراء.

ودعا المشاركون، في جلسة «حلول مبتكرة.. القفزة التكنولوجية بين الواقع والخيال»، الشركات الناشئة لاستخدام التقنيات الحديثة ونماذج الأعمال المبتكرة لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه أفريقيا، مؤكدين قدرتها على إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الأفريقية، وطالبوا بتوفير دعم في مجال السياسات والبنى التحتية والاستثمار الأجنبي لتحقق هذه الشركات النجاح على المدى الطويل.

وقال فاهيد مونادجم، الرئيس التنفيذي لشركة نومانيني في جنوب أفريقيا «نحاول عبر أعمالنا أن نفتح الآفاق، إلا أنه هناك مشكلات أمام رواد الأعمال تمنعهم من تحقيق الأهداف التي يسعون إليها، ولا بد للحكومات والقطاع العام دعم تمكين الأسواق لتحقيق النمو، وتوفير البيئات التي تمكن رواد الأعمال من إطلاق مواهبهم»، مضيفاً أنه «من خلال تجربتنا، كنا نحقق أداءً كبيراً في موزمبيق، لكن بدأنا نتعثر لأن العملة انخفضت قيمتها وأصبحنا نعاني صعوبة في الحفاظ على عملنا في الوضع الحالي ونحتاج إلى من يحفزنا على النمو».

وأشار فاهيد مونادجم إلى أن هناك تحديات ومخاطر خارجية تواجه رواد الأعمال، ولا بد من الاعتراف بهذا الواقع وتقبله، مؤكداً أن الشركات الناشئة لها دور كبير اليوم في تعزيز التوسع بالأسواق، وتعزيز حضور رود الأعمال في الدول الأفريقية والتأثير في الاقتصاد الأفريقي بشكل عام، ولا بد من تقديم حلول بديلة للتصورات الحالية لمواصلة النجاح، وذلك من خلال إنشاء شركات ابتكارية يمكنها مواجهة التحديات. وقال «إن المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال يعلب دوراً مهماً في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الأسواق الأفريقية، ودبي كعاصمة عالمية للاقتصاد تلعب دوراً مهماً في تعميق وعي رجال الأعمال، وإيجاد نوع من التواصل بين مجتمع الأعمال في العالم والأسواق الأفريقية».