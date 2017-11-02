محمد بن راشد يستقبل الرئيس الأوغندي

دبي(وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قاعة المجلس في مدينة جميرا في دبي صباح أمس، فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا والوفد المرافق.
وقد رحب سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بالضيف ومرافقيه، واستعرض سموه مع فخامته علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية، وغيرها من المجالات التي يمكن الاستثمار بها وتعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.
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.. ويناقش تعزيز التعاون مع الرئيس الرواندي
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