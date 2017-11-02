العبيدي: لن نبدأ من «الصفر»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

قال نور الدين العبيدي مدرب «الصقور»، إن الفريق لن يبدأ من «الصفر» أمام الشارقة غداً، ويتطلع إلى ترتيب أوراقه، بالاعتماد على الإيجابيات، وتفادي سلبيات الفترة الماضية، لأنهم أمام وضع استثنائي، يستدعي العمل بكل ما يملكون، من أجل العودة إلى مرحلة النتائج الجيدة، بعد الخسارة الثالثة على التوالي أمام عجمان، موضحاً أن الفريق ليس لديه أي وقت يهدره في النتائج السلبية، في ظل المنافسة القوية، بين جميع الفرق على حصد النقاط في الدور الأول، على عكس ما يتردد بعدم وجود صعوبات في المنافسة، بسبب غياب الهبوط المباشر إلى دوري «الأولى».

وأضاف: نشكر هاشيك على الجهود التي قام بها، والتغيير «سنة الحياة» والمطلوب من اللاعبين التركيز، والبحث عن أفضل الوسائل التي تساعدنا على العودة القوية أمام فريق يستحق الاحترام، مع عبد العزيز العنبري، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق اعتباراً من لقاء الشارقة.

وأكد العبيدي أنه يعول على علاقته الجيدة مع اللاعبين، ومعرفته بمكونات الفريق، لتخطي هذه المرحلة والوصول إلى الأفضل، مشيراً إلى أن المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية، تعتمد على درجة الجاهزية المطلوبة لكل العناصر، لأنهم يعتمدون على 20 لاعباً يملكون الطموحات لتغيير واقع الفريق.