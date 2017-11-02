الشارقة (الاتحاد)

شدد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة على أهمية مواجهة الإمارات غداً، نظراً لحاجة الفريقين إلى النقاط الكاملة، قال: نواجه بعض الصعوبات لغياب الثنائي شاهين عبدالرحمن ومحين خليفة، ولكن ثقتي كبيرة في بقية العناصر، ونبحث عن أول فوز في دوري الخليج العربي، على ملعبنا وبين جماهيرنا، ويكون جرعة معنوية، فضلاً النقاط الثلاث المهمة في سباق الموسم.

وقال: استعانة «الصقور» بمدرب جديد له تأثير إيجابي، فيما يتعلق بالروح المعنوية والحماسية، وهو يدك هذا الأمر جيداً، خاصة أن العبيدي يعرف الدوري جيداً، وليس مدرباً جديداً، وكلها تفاصيل تجعل المواجهة صعبة، ولكن نخوضها بحثاً عن الفوز الأول في الدوري.