تين كات: الذكاء سلاح الجزيرة للتعامل مع قوة المنافس

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف الهولندي تين كات مدرب الجزيرة، مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي بالصعبة، وقال: أعتقد أن لقاءات الفريقين دائماً ما تكون لها خصوصية بالغة، وتشهد إثارة كبيرة، لأن كلاً منهما يسعى للفوز فقط، والمنافس يتميز بالقوة واللياقة البدنية، لذلك فإن مواجهته تتطلب تعاملاً خاصاً وذكاءً كبيراً، حيث يجب عدم ترك المساحات والفرصة للاحتكاكات المباشرة التي سوف تكون في مصلحة لاعبيه.

وشدد على أن الجزيرة يسعى لحصد النقاط الثلاث، مؤكداً أن الفريق استعد بقوة من خلال تدريبات يومية، وتجهيزات فنية خاصة للاعبين، وكشف تين كات عن استمرار غياب أحمد خليل وعلي مبخوت، الأمر الذي يعني أن الفريق يجب أن يبذل مجهوداً كبيراً للتعامل مع المنافس القوي، في ظل غياب الثاني القوي، فيما يعود مسلم فايز المصاب منذ مباراة الوصل، وأصبح جاهزاً للمشاركة.

وعاد تين كات للحديث عن المباراة، مؤكداً أنه يعرف كل شيء عن المنافس، كما الجهاز الفني لشباب الأهلي دبي يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الجزيرة، لذلك فإن المباراة «كتاب مفتوح» للجهازين الفنيين.

وعن المنافسة على البطولة، قال: الأمر لا يزال مبكراً، ولكن الموسم صعب للغاية، خصوصاً في ظل وجود أكثر من منافس على اللقب، ووجود أكثر من فريق في المقدمة أمر يصب في مصلحة الدوري وكل الأندية، مشيراً إلى أن فريقه يعود بشكل تدريجي، وأن الجميع يبذل مجهوداً جباراً، من أجل العودة لما كان عليه الفريق في الموسم الماضي، وما ينقص الجزيرة هو بعض من الحظ فقط، ولكنه حتماً سيأتي في ظل حالة الاجتهاد الكبيرة التي تسيطر على جميع اللاعبين وكذلك الجهاز الفني.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف فريقه في اللقاء الصعب اليوم، مؤكداً أنه وفريقه سوف يدخلان من أجل الفوز فقط.

من جانبه، أكد أحمد العطاس مهاجم الجزيرة أن مواجهة الغد من المواجهات الخاصة للغاية، ومن المباريات التي تسهم في ميلاد اللاعبين الكبار، وشدد على أن هز الشباك هو هدفه الرئيسي في اللقاء، وقال: أعتقد أن التسجيل في المباراة أمر صعب للغاية، لكنه يمنح مزيداً من القوة والشهرة لأي لاعب يهز الشباك، لذلك على الجميع الاجتهاد والسعي نحو إثبات الذات.

وعن قدرته على سد فراغ الثنائي مبخوت وخليل قال: دائماً أتعلم منهما الكثير وسوف أقاتل من أجل خدمة الفريق تأدية الواجب على أكمل وجه.