يعقوب الحمادي يدير «كلاسيكو» الوحدة والعين

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يدير الحكم الدولي يعقوب الحمادي مباراة الوحدة والعين، فيما يقود عبد الله العاجل مباراة الظفرة وعجمان، ويحيى الملا مباراة دبا الفجيرة وحتا، وأحمد سالم لقاء النصر والوصل، وتكليف فهد الكسار إدارة مباراة الشارقة والإمارات، والدولي عمر آل علي مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي.

ويغيب 5 حكام دوليين عن الجولة السابعة، حيث يدير محمد عبد الله نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين القوة الجوية واستقلال طاجكستان، ومعه عمار الجنيبي حكماً رابعاً، بينما يشارك عادل النقبي وسلطان عبد الرزاق في تصفيات كأس آسيا للشباب، ويغيب حمد علي يوسف للإصابة.