منتخب الصالات يواجه أوزبكستان في وديتين

دبي (الاتحاد)

يلعب منتخب كرة الصالات مباراتين وديتين أمام أوزبكستان، وصيف آسيا، قبل السفر إلى بانكوك بعد غد، للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2018، ويلعب «الأبيض» البروفة الأولى، في الساعة الرابعة عصر اليوم، بصالة نادي الشارقة، والمباراة الثانية على ملعب صالة نادي النصر غداً، ووصل المنتخب الأوزبكي عبر مطار الشارقة أمس، وكان في استقباله سعيد العاجل مشرف المنتخب، وعبدالله الدرمكي الإداري.

وقال البرازيلي ماركوس سيراتو مدرب «الأبيض»، إنه سعيد بتولي الإشراف الفني على المنتخب، ويتمنى أن ينجح في تقديم شيء للإمارات الرائعة والمتميزة في كل شيء، ومتفائل بالعمل مع اللاعبين الذين يعرفهم جيداً.

من ناحية أخرى، فاز البطائح على اتحاد كلباء 3-1 في الجولة قبل الأخيرة من إياب الدور الأول لكأس الاتحاد، والحمرية على اتحاد كلباء 5-3، ويحتل الظفرة قمة المجموعة الأولى وله 12 نقطة، وضمن التأهل قبل خوض مباراة مع الحمرية المركز الثاني بـ 7 نقاط بالتساوي مع مليحة وخورفكان الرابع برصيد 3 نقاط، ويحتل دبا الحصن قمة المجموعة الثانية، وضمن الصعود برصيد 13 نقطة وشباب الأهلي دبي وصيفاً بـ 7 نقاط، والبطائح «6 نقاط» واتحاد كلباء برصيد نقطتين.