منتخب الصالات يواجه أوزبكستان في وديتين

دبي (الاتحاد)
يلعب منتخب كرة الصالات مباراتين وديتين أمام أوزبكستان، وصيف آسيا، قبل السفر إلى بانكوك بعد غد، للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2018، ويلعب «الأبيض» البروفة الأولى، في الساعة الرابعة عصر اليوم، بصالة نادي الشارقة، والمباراة الثانية على ملعب صالة نادي النصر غداً، ووصل المنتخب الأوزبكي عبر مطار الشارقة أمس، وكان في استقباله سعيد العاجل مشرف المنتخب، وعبدالله الدرمكي الإداري.
وقال البرازيلي ماركوس سيراتو مدرب «الأبيض»، إنه سعيد بتولي الإشراف الفني على المنتخب، ويتمنى أن ينجح في تقديم شيء للإمارات الرائعة والمتميزة في كل شيء، ومتفائل بالعمل مع اللاعبين الذين يعرفهم جيداً.
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