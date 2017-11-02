منتخبنا يودع «شاطئية القارات» للمرة الرابعة

رضا سليم (دبي)

أهدر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، فرصة التأهل إلى المربع الذهبي من بطولة القارات الشاطئية، المقامة حالياً في منطقة مراسي الخليج التجاري على قناة دبي المائية، وتتواصل حتى بعد غدٍ، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بعد خسارته أمام مصر 3-4، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى، وسبق أن خسر في الجولة الأولى أمام البرتغال 4-6.

ويلتقي منتخبنا اليوم أمام البرازيل حامل لقب البطولة وبطل العالم في لقاء صعب، على أن يلعب على مراكز الترضية بعد غدٍ، وكان منتخبنا قد فشل في التأهل إلى «المربع الذهبي» في آخر 3 نسخ، حيث حقق المركز السابع في النسخة الماضية 2016، وهو المركز الذي يلعب عليه في «الترضية»، حال خسارته أمام البرازيل، والخامس في 2015، والسادس في 2014.

جاءت مباراة منتخبنا أمام مصر قوية، وشهدت هدفين مبكرين، وبدأها «الأبيض» بهدف هيثم الكعبي في الدقيقة الأولى، إلا أن منتخب مصر يرد بقوة، بهدف هيثم عاطف في الدقيقة الثانية، ويستغل محمد جمال خطأ دفاعياً، ويسدد كرة قوية في شباك حميد جمال، ليضع «الفراعنة» في المقدمة، ولم ينتظر منتخبنا طويلاً بعدما دفع المدرب محمد المازمي باللاعب علي كريم لتنشيط الملعب، ويدرك علي محمد التعادل برأسية جميلة، بعد مرور 8 دقائق، وفي الثواني الأخيرة ينجح منتخبنا في التقدم مجدداً وحسم الشوط الأول لمصلحته 3-2.

مع بداية الشوط الثاني، يضغط «الفراعنة»، ومن خطأ دفاعي يسجل حسني محمد هدف التعادل، ويتحول المنتخبان إلى اللعب التكتيكي، وفي الدقيقة 8 يسجل مصطفى أحمد الهدف الرابع لمنتخب مصر.