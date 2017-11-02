درولوفيتش: «الخماسية» دافع معنوي لـ «الأبيض الشاب»

بشكيك (الاتحاد)

هنأ المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد كرة القدم، أعضاء ولاعبي منتخب الشباب، بمناسبة الفوز الكبير على عُمان 5 - 1، أمس الأول، ضمن الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية المقامة حالياً في بشكيك عاصمة قرغيزستان، وأشاد بالمستوى الرفيع الذي ظهر عليه اللاعبون خلال المباراة، ونجحوا في تسجيل انطلاقة مثالية، في مشوار التصفيات الآسيوية، مؤكداً على أن الفوز هو بمثابة خطوة أولى في الطريق نحو التواجد في إندونيسيا التي تستضيف نهائيات كأس آسيا للشباب 2018، حيث إن المشوار صعب ولا يزال في بدايته لقوة منتخبات المجموعة، التي تتطلب الكثير من الجهد والتركيز والجماعية، لمواصلة تقديم النتائج الإيجابية، والمحافظة على الصدارة، وإنهاء المهمة بنجاح.

ومن جانبه، أشاد الصربي ليوبينكو درولوفيتش بعطاء ومردود اللاعبين طوال فترات المباراة والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني، وتطبيق خطة اللعب على أرضية الملعب، مشيراً إلى أهمية بدء مشوار التصفيات بهذه الصورة القوية والنتيجة الكبيرة التي تمنح اللاعبين دافعاً معنوياً كبيراً لمواصلة المشوار إلى الهدف المنشود.

وأوضح أن «الأبيض الشاب» يخضع للراحة في الجولة الثانية، حسب جدولة مباريات المجموعة، ويعكف من خلالها الجهاز الفني، من خلال الحصص التدريبية، على معالجة بعض الأخطاء التي صاحبت المباراة أمام المنتخب الُعماني، ووضع الخطة المناسبة لمواجهة بعد غدٍ أمام نيبال الذي خسر مباراته الأولى أمام قرغيزستان، ونتطلع من خلالها لبلوغ النقطة السادسة التي تقربنا كثيراً من حجز بطاقة التأهل.

وعبر اللاعب علي صالح الذي افتتح تسجيل الخماسية في مرمى عُمان عن سعادته بالمستوى الذي قدمه مع زملائه خلال المباراة، وقال: كنا في أمس الحاجة إلى الفوز، بعد سلسلة النتائج السلبية التي لازمتنا في المباريات الودية، خلال فترة الإعداد، حيث إننا تعاهدنا جميعاً على أن نظهر بصورة مشرفة ومغايرة تماماً، خلال التصفيات الآسيوية، ونكون على قدر التحدي الذي نصبو من خلاله للوصول إلى هدفنا الذي وضعناه معاً من البداية، والمتمثل في الوصول إلى النهائيات الآسيوية.

وأشار إلى أن مباراة عُمان انتهت، ونطوي صفحتها بالعودة إلى التدريبات بمعنويات عالية وجدية كبيرة، وندرك أهمية المرحلة المقبلة وصعوبة المباريات المتبقية التي لا يجب الاستهانة بها، أو النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى، وعلينا المواصلة بـ «الرتم» نفسه.