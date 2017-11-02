رؤساء الاتحادات: قرار رئيس الدولة يفتح أبواب المستقبل لرياضة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

وصف رؤساء الاتحادات الرياضية قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأنه قرار تاريخي يصب لصالح رياضة الإمارات وتحقيق المزيد من الإنجازات في كل الألعاب، وأشادوا بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين وأكدوا أن التوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ستفتح أبواب المستقبل لرياضة الإمارات.

وأجمع رؤساء الاتحادات الرياضية أن القادم أفضل بكثير لرياضة الإمارات، مع السماح لأبناء المواطنات وحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراء بالإضافة إلى مواليد الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية التي تُقام في الدولة، وعدم اشتراط جنسية الدولة لمشاركتهم في هذه المسابقات.

في البداية، هنأ اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد السلة، أبناء المواطنات على هذا القرار، الذي وصفه بالرائع والقادر على إحداث نقلة جديدة في الرياضة الإماراتية.

وقال القرقاوي: أبناء المواطنات هم الأحق بخدمة البلد الذين يعيشون فيه، وخدمة صفوف المنتخب في ظل ندرة اللاعبين المميزين، وهو ما يسهم في تطوير الرياضة بشكل عام، وكل ذلك يصب في النهاية في خدمة الأندية والمنتخبات الوطنية.