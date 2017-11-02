أنشطة رياضية مشتركة في معرض إكسبو لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

أكد ماجد عبد الله العصيمي، نائب رئيس المعاقين المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، أن الرياضة تلعب دوراً أساسياً في الرفاه الكلي لأصحاب الهمم، موضحا أن الدولة تتخذ مبادرات نشطة للتشجيع على الرياضات الخاصة.

وقال العصيمي الذي يتمتع أيضاً بعضوية المجلس الاستشاري لمعرض إكسبو أصحاب الهمم: «أخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم بتفهم احتياجات أصحاب الهمم وتقوم بخطوات نحو إيجاد بيئة متاحة وصديقة، وكانت الرياضة أضمن المبادرات الأكثر فاعلية لتحقيق رفاههم، ما يساعد أصحاب الهمم على تقديم أفضل ما لديهم، وتعمل الإمارات بنشاط على خلق بيئة صديقة لأصحاب الهمم، وفي الوقت نفسه، على دمجهم بشكل تام في المجتمع».

ويعمل نادي دبي لأصحاب الهمم على تسهيل الرياضة الموحدة، ما يجمع الأشخاص من غير أصحاب الهمم والأشخاص ذوي الإعاقة معاً في معرض إكسبو أصحاب الهمم 2017 في منطقة مخصصة للرياضات.

وتتضمن النشاطات الرياضية كرة السلة من على الكرسي المتحرك، والبوتشا، ورمي السهام، والبادمنتون وعروض الكونج فو وألعاب القوى، وسوف تكون المشاركة مفتوحة للجميع بهدف تسهيل الاندماج، كما ستوفر منطقة الرياضة معدات وأجهزة إلكترونية يستخدمها الأبطال والرياضيون من ذوي الإعاقة.

ويقام إكسبو أصحاب الهمم، المعرض الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط للأشخاص ذوي الإعاقة، في الفترة من 7 ولغاية 9 نوفمبر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال العصيمي في معرض تعليقه على النشاطات الرياضية في معرض إكسبو أصحاب الهمم: «تشكل الرياضة الموحدة خطوة فعالة للغاية نحو الاندماج، ويعتبر المعرض مبادرة قوية للمساعدة في تحقيق الهدف المتمثل بالقيام بتحرك أوسع نحو الاندماج وخلق مجتمع صديق لأصحاب الهمم».