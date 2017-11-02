أنقى سلالات الخيول تستعرض جمالها في الشارقة

محمد حسن (دبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق عصر اليوم فعاليات «مهرجان الشارقة للجواد العربي» السلالة المصرية بنسخته الحادية عشرة، بتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق، وبالتعاون مع جمعية الخيول العربية، وبرعاية هيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي، بمشاركة 98 خيلاً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة.

وتستهل البطولة في الثالثة عصراً على أرض الصالة المغطاة بإقامة الشوط الأول، برعاية المنطقة الحرة بمطار الشارقة، وخصص للمهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات، وهو مقسم إلى فئتين «أ، ب»، يتبعه الشوط الثاني للأفراس عمر أربع سنوات فأكبر، وهو أيضاً مقسم إلى فئتين «أ، ب»، ثم الشوط الثالث الختامي لليوم الأول، وخصص للأمهار من عمر سنة لثلاث سنوات مقسم إلى فئتين «أ، ب».

وخصص اليوم الثاني لمزاد الشارقة للخيول العربية، ويقام في الرابعة عصراً في الصالة المغطاة، بمشاركة 83 جواداً من مختلف مرابط واسطبلات الدولة، ويشارك فيه كل من مربط الشارقة، إسطبلات القاسمي، مربط الإمارات، مربط البداير، مربط الزبير، مربط عجمان، مربط الهواجر، ومربط الصقران.

وتبدأ فعاليات اليوم الثالث في الساعة الثالثة عصراً بالشوط الرابع المخصص للفحول عمر أربع سنوات فأكبر مقسم إلى فئتين «أ - ب»، ثم بعد ذلك تنطلق أشواط البطولات للسلالة المصرية، وهي أربع كالتالي: بطولة المهرات ثم بطولة الأمهار ثم بطولة الأفراس ثم بطولة الفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي. ‬‬‬وتعتمد طريقة التحكيم على خمسة أنظمة أساسية موضوعية في التقييم، وتشتمل على الآتي: الشكل العام/‏ الرأس والعنق/‏ الجسم والانسياب/‏ القوائم/‏ الحركة، حيث تُعطى النقاط من (1 ـ 20) من قبل كل حكم من لجنة التحكيم وبصورة مستقلّة، كما تقبل أنصاف النقاط في التحكيم.ويشارك في المهرجان نخبة من أرقى السلالات العربية الأصيلة، تمثل إسطبلات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مربط الإمارات، مربط الزبير، مربط الشارقة، مربط الهواج، إسطبلات ورسان، مربط عجمان، مربط البداير، مربط آل شافي للخيول العربية، مربط الخيل، مربط براديس للخيول العربية، مربط النخيل، مربط الفراس للخيول العربية، إسطبلات الأريام العربية، مربط الزعيم، مربط الخزنة، مزرعة بوشهاب، مربط دبي للخيول العربية، مربط الصقران، إسطبلات سعيد ناصر، مزرعة العوير والبحايص، بالإضافة إلى العديد من ملاك الخيول ومن الإسطبلات الخاصة.‬‬‬‬