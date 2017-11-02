منصور بن زايد: فوز الرحماني برئاسة «إفهار» يعكس ثقة العالم في الإمارات

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس «هيئة الإمارات لسباق الخيل»، بمكتب سموه بقصر الرئاسة أمس، فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية.

وأشاد سموه، خلال اللقاء، بفوز مرشح الإمارات فيصل الرحماني بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، مؤكداً سموه أن الفوز يعكس مكانة الإمارات المتقدمة، وثقة العالم في دورها الريادي البارز في مسيرة التنمية والتميز بمختلف المجالات على صعيد الساحة الدولية.

وأكد سموه أن قطاع الخيل يحظى بدعم كبير واهتمام متواصل من القيادة الرشيدة باعتباره ركناً أصيلاً من مسيرة تراث الإمارات وتاريخها، الذي استند إلى نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بإعلاء مكانة الخيل العربي الأصيل في مضامير العالم كافة، فجاء ذلك بنتاجات مهمة، ساعدت على نشر رسالة الإمارات الهادفة إلى الاهتمام بإنتاج الخيول العربية وتربيتها، ودعم المربين والمدربين والفرسان، وتشجيع الملاك على الاهتمام بهذه السلالة الأصيلة.

ووجه سموه رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة بأن يبذل قصارى جهده وعطائه لتمثيل الإمارات خير تمثيل، وأن يعكس مكانتها المتميزة في رياضة الخيل، ودورها التنموي على الصعد كافة.

من جانبه، أشاد فيصل الرحماني بجهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمامه بالخيل العربي، ودعمه غير المحدود لأنشطة الفروسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي أحدثت نقلة نوعية في المحافل والمضامير العالمية كلها، وأعرب عن سعادته بلقاء سمو الشيخ منصور بن زايد، مشيراً إلى أن توجيهات سموه وتشجيعه ستكون منهاج عمل له خلال الفترة المقبلة، لتحقيق العديد من الإنجازات في الدورة الانتخابية الجديدة.