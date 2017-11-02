سهيل النوبي: مارادونا شجعني على البقاء مع «السماوي»!

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

وصف سهيل النوبي لاعب بني ياس والمنتخب الأولمبي هبوط «السماوي» إلى الدرجة الأولى بـ «الحدث الجلل» الذي يجب تجاوزه مهما كانت الصعوبات، مشيراً إلى أن الظروف مواتية أمام الفريق للعودة إلى دوري الخليج العربي، بفضل تماسك الجميع، واحتفاظ الإدارة بمعظم اللاعبين وتعزيزهم الصفوف بعناصر جديدة وجهاز فني كفء.

وأشار النوبي إلى تأثره شخصياً من هبوط بني ياس، ولم يكن الأمر سهلاً عليه، بعدما بدأ نجمه في السطوع، لافتاً إلى أن حضوره الجيد مع فريقه أسهم في تلقيه الدعوة للمشاركة مع المنتخب الأولمبي، في التصفيات الآسيوية، إلى جانب استدعائه للمرة الأولى إلى المنتخب الأول تحت قيادة الأرجنتيني باوزا لخوض مباراتي السعودية والعراق في الجولتين الأخيرتين لتصفيات المونديال، مشيراً إلى أن الموسم الماضي منعطف مهم في مسيرته، إلا أن هبوط بني ياس بمثابة «الضربة الموجعة» لعشاق النادي وله شخصياً.

وكشف النوبي عن أنه تلقى عروضاً من أندية أبوظبي ودبي خلال الانتقالات الصيفية، إلا أنه فضل البقاء مع بني ياس، لحرصه على مساعدة الفريق على العودة مجدداً إلى «المحترفين»، خاصة أن عقده مع «السماوي» ينتهي بعد موسم ونصف موسم من الآن، وهو ما يجعل مجرد التفكير في الابتعاد عن النادي صعبا للغاية في الوقت الراهن.

وقال النوبي: ليس سهلاً الابتعاد عن أضواء دوري الخليج العربي موسماً كاملاً، ونعم هناك رغبة دفعتني إلى التفكير في ترك النادي، حتى أنني تحدثت مع إدارة الشركة، للحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي بعد المشاركة مع المنتخبين الأولمبي والأول، إلا أن إدارة النادي أبدت تمسكها الشديد، وبالتالي قررت البقاء والمساهمة في إعادة «السماوي» إلى المحترفين» في الموسم الجديد.

وأضاف: الابتعاد عن دوري الأضواء لا يعني أن المشاركة في دوري الأولى سلبية، يكفي الإشارة إلى أن الأسطورة دييجو مارادونا موجود في البطولة، بوصفه مديراً فنياً للفجيرة، وهذا الأمر يعتبر عاملاً مشجعاً لي للبقاء مع بني ياس، وبذل أقصى الجهد، لأن العالم أصبح الآن يتابع دوري «الهواة» بسبب «الأسطورة».

ووصف النوبي تجربته مع المنتخب الأول بالمهمة رغم صعوبة التوقيت، لأنه انضم أثناء ضياع أمل التأهل إلى المونديال، إذ كان يتمنى لو جاء انضمامه في ظروف أفضل، مؤكداً في الوقت نفسه أن مجرد التواجد إلى جانب هذه الكوكبة من أفضل نجوم كرة القدم في الدولة، شكل له حافزاً كبيراً، لتقديم مستويات أفضل في المستقبل.

وأضاف: استدعائي لـ «الأبيض» مفاجأة رغم هبوط «السماوي» إلى «الهواة»، وفي الوقت نفسه ثقة من المدرب في قدراتي الفنية، مما منحني الثقة الكبيرة للسعي الجاد إلى تكرار التجربة في المستقبل، كما أسهم الاستدعاء في تغيير حالتي النفسية السيئة التي كنت أعاني منها جراء هبوط بني ياس.

وبخصوص الصربي جوران مدرب بني ياس أكد النوبي أن سيرته الذاتية غنية عن التعريف، معرباً عن تفاؤله بقدرته على قيادة الفريق إلى العودة إلى دوري الخليج العربي.