شبح الإصابات يحرم 21 نجماً من التوهج

منير رحومة (دبي)

من جولة إلى أخرى، تتسع قائمة النجوم الغائبين عن أنديتهم، في دوري الخليج العربي، بعدما طارد شبح الإصابات عدداً كبيراً من الأسماء البارزة والمواهب الواعدة، وحرم الجماهير من متابعة نخبة من أبرز اللاعبين الذين يعتبرون قيمة فنية ثابتة وعلامة متميزة. واستقبلت القائمة إسماعيل مطر قائد الوحدة، في الجولة السادسة، ليرتفع العدد إلى 21 لاعباً، في ظاهرة خطيرة طالت أغلب الفرق، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام، حول أسباب كثرة الإصابات، والتأثير السلبي لابتعاد نخبة من النجوم عن المباريات، في المستوى الفني للبطولة، والمتابعة الجماهيرية للمباريات.

بدأ شباب الأهلي دبي الموسم، في ظل غياب الدوليين البارزين، إسماعيل الحمادي وماجد حسن، وانضم إليهما مؤخراً مانع محمد الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي يبعده عن الملاعب لمدة 6 أشهر، ويفقد «الزعيم» جهود «الفتى الذهبي» عمر عبد الرحمن، الذي يعتبر «فاكهة» كرة الإمارات، والموهبة التي تنتظر الجماهير ظهورها بشغف كبير في مختلف الملاعب، بالإضافة إلى شقيقه الدولي محمد عبد الرحمن، والمدافع إسماعيل أحمد، ويعاني الجزيرة «حامل اللقب»، بدوره من غياب النجمين علي مبخوت وأحمد خليل، واللذين يعتبران القوة الضاربة للمنتخب ولفريق «فخر أبوظبي»، نظراً للإمكانيات التهديفية الكبيرة التي يتمتع بها ثنائي هجوم «الأبيض»، وانضم إليهما المدافع مسلم فايز.

والأمر نفسه ينطبق على الوحدة، الذي يفقد لاعبين دوليين مهمين، هما المدافع حمدان الكمالي، والنجم إسماعيل مطر، بالإضافة إلى غياب المهاجم البرازيلي فاندرلي، ولاعب الوسط فواز عوانة عن النصر، فيما يفتقد الظفرة جهود لاعبين متميزين، هما البرازيلي إلتون ألميدا والمغربي عصام العدوة بسبب الإصابة، ويعاني الشارقة بدوره من غياب المهاجم الخطير التشيلي سيزار بيناريس، بينما فقد الوصل مبكراً الحارس يوسف الزعابي، وانضم إليه مؤخراً خالد سبيل، بالنسبة لدبا الفجيرة يغيب حميد الماس في فترة مهمة من الدوري، يحتاج خلالها «النواخذة» إلى لاعبيه الأساسيين لتحقيق أهدافه، ويفقد حتا اللاعب السوري عمر الميداني، ويوسف السيد، وكما اشتكى فريق الإمارات من الإصابة التي لحقت بساشا، والذي احتاج إلى فترة علاج، حتى يعود إلى الملاعب مجدداً.

والملاحظ في قائمة المصابين، أن هناك 10 لاعبين دوليين يمثلون «العمود الفقري» للمنتخب الأول، ويعول عليهم الجهاز الفني لـ«الأبيض»، من أجل انطلاقة جديدة، مع المدرب الإيطالي زاكيروني، وخوض تجارب قوية خلال «أيام الفيفا»، كما يعتبر الدوري المحك الحقيقي بالنسبة للجهاز الفني من أجل مراقبة اللاعبين، والتأكيد من حقيقة إمكانياتهم ومستواهم، وبالتالي فإن غياب هذا العدد الكبير من الدوليين عن المباريات، يحرم المدرب من فرصة التعرف على لاعبيه، كما أن غياب 5 أجانب للإصابة، يشكل ضربة قاصمة للأندية، لأنها صرفت الكثير من الأموال، للتعاقد مع لاعبين متميزين من أصحاب التجربة والخبرة، بهدف إفادة الفريق وتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة أن العديد من الفرق تعتمد بصورة كبيرة على خدمات الأجانب.