محمد بن راشد: الزيارات المتبادلة بين القيادات أقصر طرق توطيد العلاقات

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قاعة المجلس في مدينة جميرا صباح أمس فخامة الرئيسة داليا غريبا وسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا والوفد الوزاري الرفيع المرافق لها.

ورحب سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالرئيسة الليتوانية، وتبادل معها سموه الحديث حول مستقبل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا في ضوء وجود الرغبة المشتركة لدى القيادتين، وحكومتي البلدين لتوسيع وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون وبناء شراكات اقتصادية مشتركة تنعكس خيراً على شعبي البلدين الصديقين.

وأكد سموه للرئيسة وسكايتي أن دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً ترحب بزيارتها إلى بلادنا التي وصفها سموه بالزيارة المهمة حيث إنها تفتح الطريق أمام زيارات متبادلة وتتيح فرصة مثالية للتقارب وتبادل وجهات النظر بين قيادتي البلدين والمسؤولين فيها حول أقصر الطرق لتوطيد العلاقات الاستثمارية والتجارية والسياحية والثقافية المنشودة.

من جهتها، أشادت رئيسة ليتوانيا بمظاهر التقدم الحضاري في مختلف القطاعات الاجتماعية والعمرانية والحكومية والمعيشية ما نتج عنه رسم مشهدٍ حضاري وإنساني متكامل وشامل يسر عيون كل زائر لهذه الدولة التي تحظى باحترام وتقدير ليتوانيا وسائر دول العالم، وأعربت عن ثقتها بأن زيارتها الناجحة لدولة الإمارات ستعطي نتائجها على مختلف الصعد وفي مختلف الميادين في المستقبل القريب.

وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفخامة الرئيسة داليا غريبا وسكايتي مراسم التوقيع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين الأولى بشأن التعاون الاقتصادي والفني، وقعها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي ليناس لينكيفيبوسي وزير الخارجية في ليتوانيا والثانية تختص بمجال الطاقة المتجددة والتعاون من أجل الحفاظ على الطاقة وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي بجماتناس فاسيوناس وزير الطاقة الليتواني، وقد بارك سموه والرئيسة وسكايتي الاتفاقية والمذكرة ووصفاهما بأنهما اللبنة الأولى التي تؤسس لشراكة حقيقية بين الطرفين وتساهمان في بناء جسور متينة للتواصل الاستثماري والاقتصادي والسياحي وغيرها.وحضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.