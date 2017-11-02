بوب دايموند: الموازنة بين الفرص والمخاطر في أفريقيا

دبي (الاتحاد)

ناقشت جلسة «التنمية على المدى الطويل – موازنة الفرص والمخاطر في أفريقيا» التي تحدث فيها بوب دايموند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أطلس ميرتشانت كابيتال في المملكة المتحدة أداء القطاع المصرفي في أفريقيا واهم التحديات والفرص التي تواجه مسيرة رواد الأعمال في أفريقيا.

وأضاف: «شهدنا نموا ملحوظا في قطاع المصارف في السنوات القليلة الماضية وأتى ذلك بالتزامن مع نمو التجارة في افريقيا و انفتاحها على دول أخرى مما أدى إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وخاصة من أوروبا و ضخها إلى افريقيا وتم تضاعف حجم الأعمال في القطاع الخاص في العام 2014».

وقال بوب دايموند: «منذ تأسيس الشركة واجهتنا تحديات عديدة سائدة في جنوب افريقيا ككل من حيث تأخر الخدمات والأساليب القديمة المتبعة بالإضافة إلى توجه معظم أصحاب الأموال إلى الاستثمارات في السندات الحكومية ومجالات محدودة للاستثمار بالإضافة الى شح السيولة بسبب الازمة الاقتصادية العالمية».

وأوضح بوب بأن إمكانية الاستثمار في بلدان جنوب الصحراء الافريقية ترتبط بشكل وثيق مع توطيد أطر التعاون فيما بينها وتحفيز الاستثمار المحلي ودعم المؤسسات الصغيرة خاصة في مجال الزراعة وسلطت الجلسة الضوء على أهمية تطوير البنى التحتية والاستفادة من مستجدات التكنولوجيا وترسيخ الابتكار كوسيلة للتغلب على التحديات والوصول الى أكبر شريحة من العملاء على امتداد الرقعة الجغرافية بسهولة حيث يعيش 80% من سكان افريقيا في مناطق بعيدة عن المدن الرئيسية وبالتالي يتعثر عليهم الوصول للخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات.