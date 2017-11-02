«سيدات أعمال دبي» يدعو لشراكة استراتيجية مع أفريقيا

دبي (الاتحاد)

نظّم «مجلس سيدات أعمال دبي»، فعالية خاصة على هامش «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال» المنعقد في مدينة جميرا بدبي امس واليوم، جمعت نخبة سيدات الأعمال الإماراتيات والأفريقيات، لتهيئة مساحة خلاقة لمناقشة آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وفتح قنوات التواصل الفعال، واستكشاف فرص التطوير، وتشجيع تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة أبرز قضايا ريادة الأعمال للسيدات في المنطقتين.

حضر اللقاء حشد من سيدات الأعمال من الدولة والقارة الأفريقية، حيث شارك في اللقاء الذي حضره أكثر من 70 سيدة أعمال، ريبيكا نا أوكايكور أكوفو-أدو السيدة الأولى لغانا، التي أشادت بمنجزات المرأة الإماراتية، وما حققته من خطوات ثابتة لإبراز مقدرات المرأة في كل المجالات الاقتصادية، مبديةً رغبتها في تعزيز أواصر التعاون مع سيدات الأعمال الإماراتيات لما يحقق الأهداف المشتركة، معتبرة اللقاء خطوة مهمة نحو علاقات أكثر متانة في المستقبل.

وأكدت رجاء عيسى صالح القرق، عضو المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ورئيسة مجلس سيدات أعمال دبي، أن العلاقات بين الإمارات ودول القارة الأفريقية مقبلة على مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي على كل الصعد، مثمنة عمق ومتانة العلاقات العربية الأفريقية التي تمتد جذورها عبر التاريخ.

وقالت القرق: «تتميز الشراكة العربية الأفريقية بأنها من أقدم الشراكات الاستراتيجية التاريخية، والتي تستمد أهميتها من القرب الجغرافي، والروابط التجارية القديمة، والتقارب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما ساهم في تطويرها عبر التاريخ روح الأخوة ووحدة الحال التي تجمع المنطقتين».

وأضافت القرق: «في ضوء التغيرات المتسارعة التي نشهدها، لدينا فرصة فريدة لتكثيف وتعزيز الروابط المشتركة التي تجمع المنطقتين العربية والأفريقية، والتوصل إلى حلول مستقبلية مستدامة تضمن ازدهار ورفاه المنطقتين، فنحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون المثمر على الصعد كافة، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية، والتي من شأنها تهيئة المناخ المناسب لإشراك المزيد من سيدات ورائدات الأعمال في السوق العربية الأفريقية المشتركة». كما عبرت القرق عن ضرورة تهيئة الظروف والتسهيلات المناسبة لفتح آفاق جديدة من مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال، موضحةً أن التسهيلات التي تقدمها حكومة دولة الإمارات الرشيدة لرائدات الأعمال، والدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة الإماراتية من القيادة الحكيمة، ساهم في تعزيز دور المرأة، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدة أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في عالم الأعمال، وأظهرت أنها شريك أساسي في الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في دولة الإمارات.