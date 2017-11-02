رئيس بنك ستاندر: أفريقيا مؤهلة لتحقيق نسبة نمو اقتصادي تتجاوز %10

دبي (الاتحاد)
قال سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ستاندرد في جنوب أفريقيا، إن القارة الأفريقية تمتلك كافة المقومات والإمكانيات لتحقيق نسبة نمو اقتصادي تتجاوز الـ 10% وأن تصبح أسرع الاقتصادات العالمية نمواً خلال السنوات المقبلة، مشدداً على ضرورة تحديث وتطوير التشريعات والقوانين بشكل مستمر لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، بالشكل الذي يحفز على الاستثمار والتطوير الاقتصادي على كافة الصعد.
كما أكد تشابالالا خلال جلسة «شمولية النمو - دور وحدود ريادة الأعمال» على أهمية تطوير نسب النمو الاقتصادي لتأثيرها على حياة السكان، ورفع هذه النسب من خلال تشجيع المزيد من رواد الأعمال وفرص الاستثمار في القارة السمراء.
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وأوصى تشابالالا بضرورة تفعيل دور التعليم الأكاديمي والمهني باختلاف مراحله ومستوياته، وإدخال مفاهيم حديثة إلى المناهج الدراسية، والتي من شأنها الارتقاء بمفاهيم إدارة الأعمال وأهدافها وآلياتها، ومساعدة رواد الأعمال على الانتقال من العقلية الربحية، إلى عقلية المساهمة الفعالة في بناء المجتمعات من خلال المشاريع الاقتصادية الرائدة.
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وأضاف تشابالالا أنه لدى القارة الأفريقية المقومات الرئيسية اللازمة لتحقيق نسب نمو اقتصادية عالية مثل 10%، التي تستلزم تغييرات في السياسات والتشريعات.