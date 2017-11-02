مبارك المهدي: 18 مليار درهم حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان

دبي(الاتحاد)

قال مبارك الفاضل المهدي نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار السوداني، إن العلاقات بين الإمارات والسودان في تطور مستمر وخصوصا في السنوات الأخيرة، حيث انعكس ذلك على حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، إذ ارتفع حجم الاستثمارات الإماراتية التراكمية في السودان لتصل إلى ما يزيد على 18 مليار درهم.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الإماراتي ساهم في العديد من المشاريع الاستثمارية في السودان، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية، وأصبحت دولة الإمارات شريكا تجاريا مهما للسودان، وقدمت العديد من المساعدات الاقتصادية في شكل منح أو قروض، كان آخرها وديعة قدرها 500 مليون دولار لبنك السودان المركزي، للمساهمة في دعم الاقتصاد السوداني، وقال: «للسودان والإمارات العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة، أهمها اتفاقية حماية الاستثمارات ولتجنب الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم لتشجيع وحماية الاستثمارات الإماراتية في السودان وغيرها».