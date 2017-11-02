«ديار» تطلق عروضاً ترويجية حصرية للإماراتيين

دبي (الاتحاد)

أطلقت «ديار للتطوير» باقة عروض ترويجية ضمن احتفالات الدولة بـ«يوم العلم» تهدف إلى توفير فرصٍ ادخارية لمواطني الدولة من خلال الاستثمار وامتلاك وحداتٍ سكنية في مشروع «ميدتاون» المميز.

وتشمل باقة العروض الترويجية التي يتزامن إطلاقها مع مجموعة عروض مميزة، بما في ذلك الأقساط الشهرية المخفضة، وخدمات إدارة العقار المجانية للسنة الأولى، وخطط تمويل الرهن العقاري المصممة خصيصاً لتتناسب مع متطلبات المستثمرين المختلفة. وقال ناصر عامر، نائب الرئيس للمبيعات لشركة «ديار للتطوير»: «تمثل هذه الباقة الترويجية فرصةً مناسبةً لمواطني الدولة لبدء خططهم الادخارية للمستقبل من خلال الاستثمار في القطاع العقاري في الدولة، ويسرنا أن نبادر بتقديم الفرصة لأبناء الدولة من خلال حوافز سخية تساعدهم على الاستثمار في مشروع ميدتاون، الذي يعد أحد أكثر المشاريع الجاذبة للمواطنين، حيث يشكل المستثمرون الإماراتيون أكبر شريحة ضمن هذا المشروع».