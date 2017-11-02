موظفو «المشرق» يرفعون علم الدولة على قمة أعلى جبل في أفريقيا

دبي (الاتحاد)

احتفالاً بـ«يوم العلم» لدولة الإمارات، تسلّق 3 إماراتيين من بنك المشرق قمّة أعلى جبل في أفريقيا، جبل كلمينجارو في تنزانيا، والتي تعد من بين أعلى القمم الجبلية في العالم، وقاموا برفع علم دولتهم.

وتعبيراً عن حبهم وانتمائهم لوطنهم قام كل من :مريم آل علي رئيسة التوطين والعلاقات الحكومية في قسم الموارد البشرية، ورقية الزرعوني، مديرة توظيف قسم التوطين ومحمد المرزوقي مسؤول الامتثال في مجموعة التدقيق والتحقيق والمراقبة، برفع العلم على قمة جبل كلمينجارو، ويبلغ ارتفاعه 5895 متراً.واستطاع الموظفون تخطي صعوبات عدّة ليكونوا من بين مجموعة قليلة من المواطنين الإماراتيين الذين تسلقوا الجبل، ما يتماشى مع هدفنا في المشرق بأن «نجعل كل شيء ممكناً» في كل يوم وفي أعمالنا كافة.وتمثل رحلة السبعة أيّام إلى قمة جبل كلمينجارو، إتمام مبادرة «5000 ساعة من العطاء» التي أطلقها المشرق ليحتفل بالذكرى الخمسين على تأسيسه.