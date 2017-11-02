«المالية» تنظم جلسة حول بروتوكول العلم

دبي (الاتحاد)
عقد مجلس شباب وزارة المالية، جلسة حول بروتوكول العلم في مقرها بإمارة دبي بالتنسيق مع مؤسسة وطني الإمارات وأكاديمية شرطة دبي.
حضر الجلسة التي قدمها المقدم عبدالعزيز محمد أمين العبدالله، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، موظفو وزارة المالية من مختلف الإدارات والأقسام، وهدفت إلى تعريف الموظفين، وبالأخص فئة الشباب منهم بإرشادات استخدام علم دولة الإمارات، ضمن مختلف المناسبات والفعاليات، إلى جانب تسليط الضوء على قواعد ومراسم العلم.
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وقالت: «يمثل علم الإمارات» أعلى رتبة في الدولة، وله جميعاً نقف باحترام وإجلال، فهو علامة على استقلال وحضارة وفخر الإمارات، ورمز لها ولوجودها بين الشعوب والأمم، وسيبقى هذا العلم شامخاً كما رفعه لأول مرة مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في 2 من ديسمبر 1971 في«دار الاتحاد»، والذي يعرف اليوم بقصر الضيافة.وندعو الله أن يحفظ الوطن وعلم الوطن، وبدورنا، نتوجه إلى كفاءاتنا الوطنية ونحثهم على مواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لأرضنا الطيبة».
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