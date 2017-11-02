«المالية» تنظم جلسة حول بروتوكول العلم

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس شباب وزارة المالية، جلسة حول بروتوكول العلم في مقرها بإمارة دبي بالتنسيق مع مؤسسة وطني الإمارات وأكاديمية شرطة دبي.

حضر الجلسة التي قدمها المقدم عبدالعزيز محمد أمين العبدالله، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، موظفو وزارة المالية من مختلف الإدارات والأقسام، وهدفت إلى تعريف الموظفين، وبالأخص فئة الشباب منهم بإرشادات استخدام علم دولة الإمارات، ضمن مختلف المناسبات والفعاليات، إلى جانب تسليط الضوء على قواعد ومراسم العلم.

وأشارت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة، إلى المكانة الغالية والرفيعة التي يمثلها علم الدولة في نفوس وقلوب مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، حيث يرمز إلى قيم الأصالة والتاريخ المتجذر التي انطلقت منه الدولة، والمسيرة المشرقة التي بدأها الآباء المؤسسون، ويقودها اليوم وبكل اقتدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقالت: «يمثل علم الإمارات» أعلى رتبة في الدولة، وله جميعاً نقف باحترام وإجلال، فهو علامة على استقلال وحضارة وفخر الإمارات، ورمز لها ولوجودها بين الشعوب والأمم، وسيبقى هذا العلم شامخاً كما رفعه لأول مرة مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في 2 من ديسمبر 1971 في«دار الاتحاد»، والذي يعرف اليوم بقصر الضيافة.وندعو الله أن يحفظ الوطن وعلم الوطن، وبدورنا، نتوجه إلى كفاءاتنا الوطنية ونحثهم على مواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لأرضنا الطيبة».