حاكم عجمان: استراتيجية القيادة تجعل الإمارات تسير بثقة لمواكبة اقتصاديات العالم

علي الهنوري (عجمان)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات لديها من الإمكانيات ما يجعلها تسير بكل ثقة لمواكبة اقتصاديات العالم بفضل استراتيجية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذين يسعون دائما لتوفير كافة الإمكانات من أجل تتبوأ الدولة أفضل المراكز المتقدمة في شتى المجالات.

جاء ذلك، خلال افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، فعاليات الدورة الرابعة من «ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي 2017 عجمان»، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والذي تنظمه هذا العام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والذي يأتي تحت شعار «استشراف المستقبل في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة».

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أن دولة الإمارات لديها من الإمكانيات ما يجعلها تسير بكل ثقة لمواكبة اقتصاديات العالم وذلك من خلال منهجيات ودراسات وبرامج اقتصادية تخولها للتصدي لأي معوقات تعرقل مسير التنمية الاقتصادية بفضل استراتيجية وخطط الحكومة الساعيه دائما إلى توفير كل الإمكانيات والتسهيلات والحوافز للمستثمرين والاقتصاديين مما يعكس حرص سموهم على تبوء الدولة أفضل المراكز المتقدمة في التطور والنمو في شتى المجالات إيماناً بان العلم والاقتصاد والاستثمار هم الركيزة الرئيسة لنهضة الدولة ورقيها.

وأشار سموه، إلى أن الموضوعات التي يتناولها الملتقى الاقتصادي تواكب التطورات والنمو الاقتصادي في الميادين كافة في دولة الإمارات ودول العالم، مؤكدا حرص إمارة عجمان على أن تسهم بشكل فاعل في مسيرة النهضة الشاملة لدولة الإمارات وخصوصا في المجال الاقتصادي.