«طيران الإمارات» تضع ملصق «إكسبو 2020» على طائراتها



تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) كشفت «طيران الإمارات» أمس النقاب عن ملصق ضخم لمعرض إكسبو 2020 دبي على إحدى طائراتها، وتولّى المركز الهندسي وضع الملصق المستوحى من خاتم ذهبي أثري تم العثور في دبي، على طائرة جديدة من طراز بوينج 777-300ER. وتسلط هذه الخطوة الضوء على دعم الناقلة، كشريك رسمي للحدث العالمي، حيث ستضع ملصقات بثلاثة تصاميم جديدة على 40 طائرة من أسطولها، وتجسد التصاميم موضوعات المعرض الثلاثة، وهي الفرص، والتنقل، والاستدامة، ويرتبط موضوع الملصق الأول «التنقل» بدور الناقلة في تحقيق التواصل بين الأشخاص والأماكن ودعم فرص التجارة والسياحة. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة «سيوفر معرض إكسبو 2020 منصة بارزة لتسهيل التبادل العالمي للأفكار والتعاون والشراكات عبر مجموعة واسعة من الصناعات والمجالات، وتستعد طيران الإمارات لهذا الحدث التاريخي وتجسد شعاره الرئيس، تواصل العقول وصنع المستقبل، من خلال وضع ملصقات إكسبو 2020 على طائرات أسطولها». من جهتها، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي «يسرنا أن نشهد مدى دعم طيران الإمارات، شريكنا الرئيس الأول لحدث إكسبو 2020 دبي، الذي يستقطب ملايين الزوار عالميين، وتساهم الناقلة من خلال نشر شعارنا في جميع أنحاء العالم على طائراتها، في تعزيز أهداف المعرض».