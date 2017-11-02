152 مليار درهم محفظة النفط والبتروكيماويات في «مبادلة للاستثمار»

حاتم فاروق (أبوظبي)

توجد إمارة أبوظبي حالياً في 30 دولة حول العالم من خلال محفظة قطاع البترول والبتروكيماويات التابع لشركة «مبادلة للاستثمار» والتي تقدر بـ 41 مليار دولار(152 مليار درهم) حتى منتصف العام الجاري، بحسب مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات التابع لشركة «مبادلة للاستثمار».

وقال مصبح خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر شركة «أيبيك»، إن محفظة قطاع البترول والبتروكيماويات يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي أصول «مبادلة للاستثمار» بنسبة تصل إلى 32.7% من إجمالي الأصول التي بلغت 127 مليار دولار، منوهاً بأن وحدة سجل ما يزيد 500 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات، أن «مبادلة للاستثمار» تتفاوض في الوقت الراهن للاستحواذ على حصص في شركات برازيلية تعمل في قطاع إنتاج الغاز الطبيعي، مؤكداً أن وحدة الاستكشاف والإنتاج تعمل على عدد من المشاريع التي دخلت حيز التطوير ومنها حصول الشركة التابعة لـ «مبادلة للبترول» على الموافقة لتطوير حقل «كارونغ دو» للنفط والغاز في فيتنام، مؤكداً أن صافي استثمار الشركة في المشروع سيصل إلى 450 مليون دولار ( 1.6 مليار درهم)، متوقعاً أن يبدأ تشغيل الحقل مع بداية العام المقبل بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 500 مليون متر مكعب يومياً.

وأشار الكعبي إلى أن «مبادلة للاستثمار» تعمل على تطوير حقل الغاز «بيغاغا» البحري في ماليزيا، معرباً عن أمله في أن تبدأ الشركة في العمليات التشغيلية للحقل قبل نهاية العام الجاري، منوهاً بأن هناك تحولا في توجه الشركة في الوقت الراهن لتشمل محفظة الاستثمارات مختلف القارات وخصوصاً قارتي أميركا الشمالية والجنوبية بعدما استمر تركيز الشركة خلال السنوات الماضية على منطقة جنوب شرق آسيا.