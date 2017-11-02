152 مليار درهم محفظة النفط والبتروكيماويات في «مبادلة للاستثمار»

حاتم فاروق (أبوظبي)
توجد إمارة أبوظبي حالياً في 30 دولة حول العالم من خلال محفظة قطاع البترول والبتروكيماويات التابع لشركة «مبادلة للاستثمار» والتي تقدر بـ 41 مليار دولار(152 مليار درهم) حتى منتصف العام الجاري، بحسب مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات التابع لشركة «مبادلة للاستثمار».
وقال مصبح خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر شركة «أيبيك»، إن محفظة قطاع البترول والبتروكيماويات يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي أصول «مبادلة للاستثمار» بنسبة تصل إلى 32.7% من إجمالي الأصول التي بلغت 127 مليار دولار، منوهاً بأن وحدة سجل ما يزيد 500 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.
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وأشار الكعبي إلى أن «مبادلة للاستثمار» تعمل على تطوير حقل الغاز «بيغاغا» البحري في ماليزيا، معرباً عن أمله في أن تبدأ الشركة في العمليات التشغيلية للحقل قبل نهاية العام الجاري، منوهاً بأن هناك تحولا في توجه الشركة في الوقت الراهن لتشمل محفظة الاستثمارات مختلف القارات وخصوصاً قارتي أميركا الشمالية والجنوبية بعدما استمر تركيز الشركة خلال السنوات الماضية على منطقة جنوب شرق آسيا.
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