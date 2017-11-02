رومانيا: الحدث منصة لتبادل الخبرات

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور رودن تريكو، رئيس المفوضية الوطنية لرقابة نشاطات الطاقة النووية في رومانيا، أن المؤتمر الوزاري الدولي شكل منصة مثالية وكبيرة، لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث إجراءات وأطر عمل القطاع عالمياً، وأفاد بأن أبوظبي نجحت في استضافة المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة بكفاءة تعزز دور الإمارات في القطاع النووي والفعاليات العالمية، حيث تكمن أهمية الدورة الحالية من المؤتمر بأنه يعقد باستضافة دولة تقوم بتطوير برنامج نووي حديث، لافتاً إلى أن رومانيا لديها مفاعلان لإنتاج الطاقة النووية بقدرة 1400 ميجاوات وات من نوع KNDO6.