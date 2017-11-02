«الدولية الذرية» تفتتح مركزاً لها في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس، عن افتتاح مركز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حرم الجامعة بأبوظبي، وجاء هذا الإعلان والافتتاح بعد توقيع اتفاقية بين المؤسسة الدولية وجامعة خليفة أمس في أبوظبي على هامش المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الواحد والعشرين والذي اختتمت فعالياته أمس في أبوظبي.

ويساعد هذا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين على تعزيز تبادل الخبرات مع الدولة في مجال بناء وتطوير البنية التحتية للطاقة النووية مع الدول الأعضاء الأخرى في الوكالة، وقد تم الكشف عن لوحة تذكارية للاتفاقية في حفل أقيم في الحرم الرئيس لجامعة خليفة، حيث يتخذ المركز الجديد مقراً له.

حضر الافتتاح كل من السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور تود لارسن، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالوكالة، وميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة الطاقة النووية، إلى جانب عدد من الشركاء والمسؤولين المتخصصين في هذا المجال.