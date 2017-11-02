«الإيكاو» تختار «الخليج لدراسات الطيران» مركزاً إقليمياً للتدريب

أبوظبي (الاتحاد)
اختير مركز الخليج لدراسات الطيران مجدداً كمركز التميز التدريبي الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في منطقة الشرق الأوسط، ليستمر المركز بتمثيل الإيكاو في المنطقة في ثلاث فئات منفصلة هي: المطارات والنقل الجوي، والسلامة الجوية وإدارة السلامة، ما يعزز من مكانته كمنشأة تدريبية رائدة على مستوى المنطقة.
وقال سلطان المنصوري، مدير عام مركز الخليج لدراسات الطيران في مطارات أبوظبي: «إنَ اختيار المركز مجدداً من قبل منظمة الطيران المدني الدولي كمركز التميز التدريبي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط تأكيد على المكانة التي يحظى بها المركز في المنطقة كمؤسسة تدريبية رائدة في مجال المطارات والطيران.
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