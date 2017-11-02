«الإيكاو» تختار «الخليج لدراسات الطيران» مركزاً إقليمياً للتدريب

أبوظبي (الاتحاد)

اختير مركز الخليج لدراسات الطيران مجدداً كمركز التميز التدريبي الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في منطقة الشرق الأوسط، ليستمر المركز بتمثيل الإيكاو في المنطقة في ثلاث فئات منفصلة هي: المطارات والنقل الجوي، والسلامة الجوية وإدارة السلامة، ما يعزز من مكانته كمنشأة تدريبية رائدة على مستوى المنطقة.

وقال سلطان المنصوري، مدير عام مركز الخليج لدراسات الطيران في مطارات أبوظبي: «إنَ اختيار المركز مجدداً من قبل منظمة الطيران المدني الدولي كمركز التميز التدريبي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط تأكيد على المكانة التي يحظى بها المركز في المنطقة كمؤسسة تدريبية رائدة في مجال المطارات والطيران.

وأضاف: يدل هذا الإنجاز على الدور المحوري الذي تلعبه مطارات أبوظبي للارتقاء في معايير قطاع الطيران. ويشكل هذا الاختيار استمرار لدور مركز الخليج لدراسات الطيران في تقديم حلول تدريبية فعالة، ومؤهلة وضمن تكاليف مناسبة في مجال الطيران والمطارات للأعداد المتزايدة من المنتسبين والمؤسسات في المنطقة في ظل النمو والتوسع المستمر الذي يشهده قطاع الطيران».وتسلم مركز الخليج لدراسات الطيران شهادة اعتماده «كمركز تدريبي إقليمي متميز» للإيكاو في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي في أستانا، كازاخستان ضمن فعاليات مؤتمر الإيكاو الإقليمي لتدريب الطيران وترين إير بلس.