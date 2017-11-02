44 دولة تتنافس على ألقاب 4 ألعاب في «أولمبياد الشرطة»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أكد العميد محمد بن دلموج الظاهري، رئيس اللجنة المنظمة العليا لأولمبياد الشرطة، اكتمال الاستعدادات كافة لاستضافة النسخة الثانية التي تستضيفها أبوظبي اعتباراً من غدٍ وحتى 9 نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن الترتيبات كافة أصبحت جاهزة لاستضافة الحدث، الذي يقام تحت شعار «ارفع علمك»، بمشاركة فاقت كل التوقعات، حيث بلغ عدد الدول 44 دولة، وعدد اللاعبين واللاعبات 978 لاعباً ولاعبة، في 4 ألعاب، هي الرماية الحركية، السباحة، الجو جيتسو، والجودو.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس، بحضور خالد النجار، أمين العام المساعد للاتحاد الدولي للشرطة، والعميد أحمد محمد الزيودي، رئيس لجنة الحكام للدورة، والعقيد عارف الريس، رئيس اللجنة الفنية، وألان جولي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية الحركية، وعبدالله الوهيبي، عضو مجلس إدارة السباحة، وسالم المطروشي، المدير التنفيذي للرماية الحركية الإقليمية، ومروان ثاني، ممثل شركة دو الراعي الاستراتيجي للحدث، والرائد فواز علي عبد الله، رئيس اللجنة الإعلامية.

وقال الظاهري: «الإمارات ترحب بكل الوفود، واتحاد الشرطة الرياضي يتوجه بالشكر لكل الشركاء، سواء الاتحادات الوطنية الممثلة في الجو جيتسو والسباحة والجودو والرماية، أو شركة الاتصالات الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، على جهودهم الحثيثة لإنهاء الاستعدادات لاستضافة أكبر حدث شرطي يقام في آسيا والشرق الأوسط».

وتابع: «سابقنا الزمن بعد اختيار الإمارات بالإجماع لاستضافة الحدث، للترتيب والتجهيز على كل المحاور لتنظيم الدورة، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، وكل اللجان الفنية والإدارية، ويمكننا الآن التأكيد أن أبوظبي سوف تقدم للعالم حدثاً استثنائياً لن ينساه الجميع، خصوصاً أن عدد المشاركين من الدول واللاعبين قفز بشكل كبير في هذه النسخة».