153 بحاراً يحيون ملحمة التجديف في المرفأ

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنطلق غداً منافسات سباق المرفأ للتجديف التراثي ضمن منافسات مهرجان الظفرة البحري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبمشاركة أكثر من 153 بحاراً على أن تنطلق بعد غد منافسات مروح 60 قدماً.

وأوضح ماجد عتيق المهيري، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن سباق المرفأ للتجديف التراثي شهد للمرة الأولى، منذ انطلاق منافساته ضمن مهرجان الظفرة البحري، تزايداً واضحاً في عدد المسجلين، حيث بلغ إجمالي المسجلين حتى الآن أكثر من 17 قارباً، ويتوقع أن يتواصل التسجيل حتى انتهاء موعد التسجيل قبل انطلاق السباق، ما يعكس مدى الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة التراثية الهامة والشيقة لعشاق الرياضات البحرية والتراثية، بجانب نجاح اللجنة في اختيار الوقت المناسب لهذا السباق الذي تأجل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وطالب المهيري المشاركين بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق، حيث يسمح لكل قارب بمشاركة 8 بحارة بجانب النواحذة، ليكتمل العدد عند 9 أشخاص على متن كل قارب، وكذلك ضرورة التقيد بالتعليمات والتوقيت خلال السباق. وأيضاً الالتزام بقواعد السير والمرور خلال استخدام الطريق الدولي من أجل سلامة المتسابقين ومستخدمي الطريق. ويتوقع أن يشهد الحدث حضوراً كبيراً من الجمهور وبشكل خاص وعشاق الرياضات البحرية، لما يمتاز به موقع إقامة السباق من تميز كون شاطئ المرفأ من المناطق المميزة لممارسة تلك الرياضة قديماً، حيث كانت محطة بحرية لمرتادي البحر في الماضي، كما يتميز بإطلاله تساهم في جعل كل المتواجدين على الشاطئ وكورنيش المرفأ يتابعون الحدث ويتفاعلون معه.

وتوجه المهيري بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها كل الفعاليات الرياضية البحرية والتراثية، مثمناً رعاية ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعم ورعاية السباقات البحرية، مما كان لها أفضل الأثر في إنجاح تلك الرياضات التراثية والبحرية.

وأشار المهيري إلى أن إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت حريصة على دعم كل الفعاليات البحرية والرياضات المائية، انطلاقاً من دورها الريادي في ذلك المجال واهتمامها بتشجيع فئات المجتمع، على ممارسة الرياضات الشراعية والقوارب والنشاطات والألعاب المائية الأخرى، وفق خطة النادي الرامية لتوسيع قاعدة الألعاب الرياضية الشراعية والمائية، وتأهيل أجيال، وبناء فرق قادرة على المشاركة في المهرجانات والسباقات المحلية والخارجية.

ومن جانبه أكد عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن اللجنة المنظمة انتهت من اتخاذ كل الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإنجاح السباق الذي يتابعه الآلاف من عشاق الرياضات التراثية والذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري 2017، والتأكد من تلبية كل مُتطلبات النجاح والتميّز، لإنجاح السباقات المختلفة التي تلامس اهتمامات الآلاف من عشاق الرياضات التراثية المتميزة.