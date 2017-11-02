مهرجان زايد للهجن العاشر ينطلق في «وادي رم» اليوم

عمان (الاتحاد)
تحت رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟسمو اﻟﺸﯿﺦ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل نهيان رﺋﯿﺲ الدوﻟﺔ، «ﺣﻔﻈﻪ ﷲ»، وبتنظيم اتحاد سباقات الهجن، تنطلق اليوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت مهرجان الشيخ زايد لسباق الهجن العاشر في «وادي رم» بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتختتم غداً.
ومنذ إنشاء مضمار الشيخ زايد للهجن في «وادي رم» بالأردن عام 2008 تحت الرعاية الملكية السامية، فإن فعاليات ومهرجانات الهجن كافة، التي تقام في المضمار، تحظى باهتمام بالغ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويحرص معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، على حضور المهرجان ودعمه.
|
|
وحول الاستعدادات النهائية لمهرجان الشيخ زايد للهجن العاشر، تحدث عدد من القائمين على المهرجان واللجنة العليا المنظمة بأن اتحاد سباقات الهجن واللجنة الأولمبية الأردنية تقوم حالياً بتطوير القوانين والأنشطة الخاصة برياضة الآباء والأجداد، بالاستفادة من الخبرة الإماراتية المتطورة في هذا المجال، وأشار بأن المهرجان بنسخته العاشرة، سيشهد إقامة 12 شوطاً رئيسياً لسباقات الهجن، وكل شوط تشارك فيه 15 مطية، بحيث تقام اليوم 6 أشواط صباحاً، أما غداً فتقام 4 أشواط صباحاً، وشوطان في الحفل الختامي، وتم إجراء تصفية لنحو 550 مطية من مختلف الفئات العمرية بمسابقات أولية.
وتحدث عدد من أبناء المجتمع المحلي ومربي الهجن عن التقدم الذي لحق برياضة الهجن الأردنية وانتشارها في العديد من المناطق التي كانت في بدايتها في إطارها التقليدي منذ تأسيس مضمار الشيخ زايد للهجن قبل نحو عشر سنوات، ثم أضحت اليوم متقدمة ومتميزة بفضل توجيهات ورعاية أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولين المعنيين بهذه الرياضة، وقد جاء ذلك من خلال التدريب والتطوير وإتباع طرق التغذية السليمة للهجن للحفاظ على نموها واستخدام المعدات الحديثة والخاصة لقيادة الهجن، وتطوير سلالات بالأردن لها علاقة بالإبل الأصيلة وذات قدرة تنافسية عالية. وأكدوا بأن هناك عوائد اقتصادية مجزية لملاك ومربي الإبل مع تطور هذه الرياضة وانتشار قاعدتها واهتمام الشباب والفئات التي لم تعيرها الانتباه بالسابق، فانعكس هذا التطور خلال السنوات الأخيرة على أداء مربي الهجن ونوعية المطايا الأردنية ومنافساتها في المحافل والمهرجانات المحلية والإقليمية وبدول الخليج العربي الرائدة في هذه الرياضة من خلال تحقيق أوقات مميزة. كما عبّر عدد كبير من الأهالي عن تشوقهم وانتظارهم لإقامة فعاليات المهرجان، وذلك للمشاركة وتحقيق المنفعة المادية من خلال الجوائز المجزية، بالإضافة للجذب السياحي المحلي والأجنبي خلال إقامة فعاليات المهرجان وإظهار المنطقة على المشهد الرياضي والسياحي الدولي، مثمنين جهود الإمارات ودعمها المستمر والسخي لتطوير رياضة الهجن الأردنية والتي أصبحت تضاهي الدول المتقدمة.