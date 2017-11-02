تحدي القدم فوق «عشب» السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

جمع تحد ودي مجموعة من لاعبات منتخبنا الوطني لكرة القدم للسيدات، وهن نهال عبدالعزيز، وأمل وائل، والعنود العنزي، وعشبة المنصوري، مع مجموعة أخرى من محترفات الجولف في الجولة الأوروبية، وذلك على هامش فعاليات البطولة، وبدأ التحدي في الجولة الأولى لاعبات منتخبنا بركل الكرة من إحدى حفر الجولف باتجاه الهدف، فيما عاودت لاعبات الجولف نفس التحدي ولكن بكرة الجولف.

وجاءت الجولة الثانية مغايرة، حيث توجب على لاعبات الكرة والجولف خوض التحدي من خلال الأقماع الموضوعة والمرور بالكرة على 3 دورات، قبل انتهاء الوقت الموضوع، وغلب على التحدي طابع المتعة والتشويق، كما تجاذب اللاعبات الأحاديث حول الاختلافات بين رياضتي كرة القدم والجولف.