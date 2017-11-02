سيلفي «المسعود» يجذب الزوار

أبوظبي (الاتحاد)

جذب جناح المسعود للسيارات زوار البطولة، من خلال مسابقة أقامها الجناح لمرتادي قرية الفعاليات من الجمهور وحتى المتنافسين، من خلال التقاط سيلفي مع إحدى سيارات «الإنفينتي» المعروضة، وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أو «فيس بوك»، مع وضع هاشتاق #INFINITIAUH و #FBMLO لفرصة اقتناء السيارة في عطلة نهاية الأسبوع، وتقام المسابقة في جميع أيام البطولة الأربعة، ويتم السحب مع نهاية اليوم ليصبح مجموع الفائزين في هذه المسابقة أربعة رابحين، وتوافد على الجناح عدد كبير من الجماهير للمشاركة في التقاط «سيلفي» يخول لهم الفوز بالسيارة.