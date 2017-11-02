بيس وباركر تتصدران «الجولة الافتتاحية»

شمسه سيف (أبوظبي)

اختتمت امس في نادي جولف شاطئ السعديات، منافسات الجولة الأولى لبطولة فاطمة بنت مبارك المفتوحة لجولف السيدات، والتي شهدت تصدر الجنوب إفريقية «لي آن بيس» والإنجليزية «فلورنتينا باركر» جدول ترتيب اللاعبات المنافسات، بواقع 6 ضربات تحت المعدل لكل منهما.

وقدمت «آن بيس» أداءً قوياً عند مختلف الحفر، محققة ضربة تحت المعدل في 7 حفر، وضربة فوق المعدل عند الحفرة 16، والمعدل في باقي الحفر، لتنهي اليوم بمجموع 66 نقطة، في حين تألقت «باركر» مع تحقيقها ضربة تحت المعدل في 6 حفر، والمعدل في باقي الحفر بمجموع 62 نقطة.

وقالت «آن بيس»: «الضربات القصيرة في المنطقة الخضراء، ساهمت بشكل كبير في تحقيقي لهذه النتيجة الجيدة مع نهاية منافسات اليوم، خاصة عند الحفرة الأخيرة التي حققت فيها ضربة تحت المعدل ورفعتني إلى الصدارة، حيث كنت قد وضعت تحقيق هذه النتيجة قبل بدء المنافسات هدفاً، خاصة عند بعض الحفر التي كان علي أن أحقق فيها ضربة تحت المعدل وهو ما نجحت فيه.

وجاء في المركز الثالث مناصفة 5 لاعبات، بمجموع 5 ضربة تحت المعدل، كل من السويدية «جيني هاجولاند» التي حققت ضربة تحت في 6 حفر، وضربة فوق المعدل في حفرة واحدة، والنرويجية «ماريان سكاربنورد» التي حققت ضربة تحت المعدل في 3 حفر، وضربتين تحت المعدل في الحفرة الأخيرة، والمعدل في باقي الحفر، وكذلك الويلزية «آمي بولدن» والألمانية «إيسي كابزا»، بواقع ضربة تحت المعدل في 7 حفر، وضربة فوق المعدل عند حفرتين لكل منهما، إضافة إلى الهندية «آديتي آشوك»، بواقع ضربة تحت المعدل في 5 حفر، والمعدل في باقي الحفر.

وأعربت «سكاربنورد» عن سعادتها بالأداء الذي قدمته خلال المنافسات، على الرغم من شعورها ببعض التعب خلال الفترة الصباحية، معتبرة أن بداية المنافسة بشكل قوي أمر جيد للغاية، خاصة في هذا الملعب، في حين أشارت «آمي بولدن» إلى أن البداية المبكرة للمنافسات لعبت دوراً كبيراً في أدائها القوي خلال اليوم الأول، في ظل اعتدال درجة الحرارة نسبياً.

أما حاملة اللقب الأميركية «بيث آلان»، فقدمت أداءً متواضعاً خلال المنافسات، حيث أنهت الجولة بمجموع ضربة فوق المعدل و73 نقطة، وذلك بعد تحقيق ضربة تحت المعدل في 4 حفر، وضربة فوق المعدل في 3 حفر، لتحتل المرتبة 78 ضمن جدول الترتيب.

وتعليقاً على منافسات اليوم الأول، قال أحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال في مجلس أبوظبي الرياضي: «الانطلاقة القوية للمنافسات لم تكن أمراً مفاجئاً في ظل الأسماء البارزة من اللاعبات العالميات المشاركة في البطولة، واستعداداتهن المميزة لمحاولة الظفر بكأس البطولة، التي تعتبر واحدة من بين أبرز وأهم البطولات ضمن منافسات الجولة الأوروبية لجولف السيدات».وأضاف القبيسي: تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار الخطط الرامية إلى تعزيز حضور أبوظبي، في مختلف المحافل الرياضية العالمية ومكانتها على خارطة البطولات الاحترافية للعبة للجولف، حيث يعمل مجلس أبوظبي الرياضي على تشجيع المزيد من السيدات في الدولة، لممارسة هذه الرياضة والاستفادة من مختلف الملاعب والمرافق العالمية المستوى للجولف، التي تزخر بها أبوظبي، والتي غالباً ما يشيد بها أهم اللاعبين العالميين المصنفين.