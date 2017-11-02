«رياضة المرأة 2017» يتخطى الحواجز بالتجارب الملهمة

أبوظبي (الاتحاد)

تجتمع كوكبة مرموقة من قادة ورواد ورموز عالم الرياضة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، في النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي لرياضة المرأة 2017 في أبوظبي.

وكشفت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الجهة المنظمة للمؤتمر، النقاب أمس عن القائمة الكاملة للمشاركين في المؤتمر الدولي لرياضة المرأة، الذي يقدم جدول أعمال متميزاً، يتمحور حول إلهام الأجيال المقبلة من السيدات الرياضيات، من خلال تركيز الاهتمام على المواضيع الرئيسة، التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الرياضة. ويفتتح المؤتمر الدولي لرياضة المرأة 2017 معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ويلقي الكلمة الافتتاحية، كما تشارك معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، في حلقة النقاش الأولى التي تأتي تحت عنوان «تمكين المرأة.. الرياضة والقيادة»، والدكتور علي بن تميم، مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، الذي يترأس اليوم الثاني من كلمات المتحدثين الرئيسين الرواد في قطاع الرياضة.

وتحرص دولفين للطاقة المحدودة للعام الثاني على رعاية المؤتمر في دورته الرابعة هذه السنة.

وقال عادل أحمد البوعينين، الرئيس التنفيذي للشركة: الرؤية التي تقف وراء مؤتمر أبوظبي الدولي لرياضة المرأة، تجسد رؤية قادة الدولة، وهي تتلخص في كلمات بسيطة: إزالة العقبات والحواجز وتمكين المرأة لمواصلة إلهام الأجيال المقبلة، ولطالما أكدت «دولفين» التزامها بخدمة المجتمع، وتأتي رعايتنا لهذا المؤتمر في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، إذ إنها تسهم في تعزيز جهودنا لخير مجتمعنا والصالح العام.